Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości odwołało się od decyzji wojewody mazowieckiego, który odmówił nadania tegorocznemu Marszowi Powstania Warszawskiego statusu zgromadzenia cyklicznego. W piątek warszawski sąd okręgowy przychylił się do odwołania i uchylił zaskarżoną decyzję.

- Czekamy na skan wyroku wraz z uzasadnieniem - poinformowała rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.

Wcześniej wskazywała, że wojewoda odmówił nadania marszowi statusu zgromadzenia cyklicznego, ponieważ nie zostały spełnione wszystkie warunki określone w ustawie Prawo o zgromadzeniach.

Marsz Powstania Warszawskiego jednak się odbędzie

"Decyzja nie odnosi się do celu zgromadzenia ani jego przebiegu. Podstawą odmowy była wyłącznie kwestia zachowania tożsamości organizatora" - tłumaczyła wcześniej.

Aby zgromadzenie mogło otrzymać status cyklicznego, musi być organizowane przez ten sam podmiot przez trzy poprzednie lata.

"W ocenie wojewody warunek ten nie został spełniony. Choć zgromadzenie w 2025 roku odbyło się pod nazwą tego samego stowarzyszenia, doszło do zmiany organizatora" - podkreśliła Jurgiel-Żyła.

Jak dodała, uzyskanie statusu zgromadzenia cyklicznego wymaga spełnienia wszystkich warunków ustawowych. "Brak zachowania ciągłości tożsamości organizatora skutkował więc wydaniem decyzji odmownej" - zaznaczyła.

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Lider Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości i Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz napisał na X, że "absurdalna próba zablokowania naszego zgromadzenia legła w gruzach. Prawda i sprawiedliwość zwyciężyły!".

WYGRALIŚMY! MARSZ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO JEST BEZPIECZNY!



Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił skandaliczną decyzję wojewody mazowieckiego! Absurdalna próba zablokowania naszego zgromadzenia legła w gruzach. Prawda i sprawiedliwość zwyciężyły!



Wielkie podziękowania dla naszych… pic.twitter.com/iVdtdJcy1Z — Robert Bąkiewicz (@RBakiewicz) July 24, 2026

Marsz Powstania Warszawskiego po raz kolejny przejdzie 1 sierpnia ulicami Śródmieścia. Nie wiadomo jeszcze, czy odbędzie się jako zgromadzenie cykliczne, czy zostanie zgłoszony w innym trybie.

Spór o status marszu trwa od kilku lat

W czerwcu 2023 roku Sąd Najwyższy uchylił postanowienia warszawskich sądów, które nie zgodziły się na nadanie Marszowi Powstania Warszawskiego statusu zgromadzenia cyklicznego. Tym samym przywrócił moc decyzji wojewody nadającej wydarzeniu taki status.

Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości uzyskało wcześniej zgodę na organizowanie cyklicznej manifestacji w latach 2022-2024. Od decyzji wojewody odwołał się jednak prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

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Warszawski sąd okręgowy uznał wówczas, że stowarzyszenie nie powinno otrzymać zgody na organizowanie zgromadzeń cyklicznych. Od tego rozstrzygnięcia odwołali się organizatorzy marszu, wojewoda oraz warszawski prokurator regionalny. W lipcu 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił jednak wszystkie zażalenia.

Skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego wniósł następnie ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro.