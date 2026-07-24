Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Znamy pełną listę członków frakcji Morawieckiego
Znamy listę polityków, którzy najprawdopodobniej zasilą frakcję Mateusza Morawieckiego. Były premier na razie unika deklaracji co do jej przyszłego kształtu, jednak wiemy, że pod jego skrzydłami znalazło się 37 posłów PiS, troje posłów spoza tej partii, jeden senator PiS i trzech europosłów partii Jarosława Kaczyńskiego.
Z grona 40 posłów i posłanek, o których Mateusz Morawiecki mówił podczas piątkowej konferencji 37 należy do partii Prawo i Sprawiedliwość. Troje pozostałych to Marek Jakubiak (poseł niezrzeszony), Agnieszka Ścigaj (należąca do klubu PiS) i Andrzej Gut-Mostowy (również był klubie PiS).
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Wśród osób, które również nie podpisały oświadczeń, znalazło się też trzech eurodeputowanych PiS: Michał Dworczyk, Piotr Müller i Waldemar Buda. Senatorem, który nie podpisał oświadczenia wymaganego przez władze PiS, jest Włodzimierz Bernacki - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w przeszłości poseł i sekretarz stanu w resortach związanych z nauką.
Posłowie PiS i posłanki PiS
1. Anna Baluch
2. Ryszard Bartosik
3. Zbigniew Chmielowiec
4. Anna Cicholska
5. Janusz Cieszyński
6. Michał Cieślak
7. Elżbieta Duda
8. Robert Gontarz
9. Marcin Gwóźdź
10. Marcin Horała
11. Paweł Jabłoński
12. Fryderyk Kapinos
13. Łukasz Kmita
14. Maria Koc
15. Wiesław Krajewski
16. Andrzej Kryj
17. Krzysztof Kubów
18. Anna Kwiecień
19. Krzysztof Lipiec
20. Grzegorz Lorek
21. Marzena Machałek
22. Grzegorz Macko
23. Mateusz Morawiecki
24. Monika Pawłowska
25. Grzegorz Puda
26. Paweł Rychlik
27. Olga Semeniuk-Patkowska
28. Łukasz Schreiber
29. Sławomir Skwarek
30. Mirosława Stachowiak-Różecka
31. Krzysztof Szczucki
32. Szymon Szynkowski vel Sęk
33. Ryszard Terlecki
34. Włodzimierz Tomaszewski
35. Sylwester Tułajew
36. Wojciech Zubowski
37. Ireneusz Zyska
Posłowie i posłanki spoza partii PiS
1. Andrzej Gut-Mostowy (należy do klubu PiS)
2. Marek Jakubiak
3. Agnieszka Ścigaj (należy do klubu PiS)
Senator PiS
1. Włodzimierz Bernacki
Eurodeputowani PiS
1. Waldemar Buda
2. Michał Dworczyk
3. Piotr Müller
Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. 40 posłów we frakcji Mateusza Morawieckiego
W piątek Jarosław Kaczyński ogłosił, że posłowie PiS, którzy nie złożyli oświadczeń o braku aktywności w stowarzyszeniach, tym samymi wystąpili z partii. Formalnie decyzja o wykreśleniu ich z listy członków PiS ma zapaść podczas wtorkowego posiedzenia komitetu politycznego.
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W rozmowie z Polsat News Jacek Sasin powiedział, że uchwała komitetu to formalność, a decyzja o usunięciu frakcji Mateusza Morawieckiego z partii jest nieodwracalna.
- Zasady są jasne, trzeba było wybrać albo działalność w stowarzyszeniu, albo w partii, inaczej się po prostu nie da. (...) Termin minął. Członkostwo tych parlamentarzystów, którzy nie złożyli stosownego oświadczenia, wygasło. Komitet polityczny tylko potwierdzi ten fakt, który ma miejsce. Sprawa jasna - stwierdził polityk.
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