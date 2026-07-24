Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Znamy pełną listę członków frakcji Morawieckiego

Z grona 40 posłów i posłanek, o których Mateusz Morawiecki mówił podczas piątkowej konferencji 37 należy do partii Prawo i Sprawiedliwość. Troje pozostałych to Marek Jakubiak (poseł niezrzeszony), Agnieszka Ścigaj (należąca do klubu PiS) i Andrzej Gut-Mostowy (również był klubie PiS).

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Wśród osób, które również nie podpisały oświadczeń, znalazło się też trzech eurodeputowanych PiS: Michał Dworczyk, Piotr Müller i Waldemar Buda. Senatorem, który nie podpisał oświadczenia wymaganego przez władze PiS, jest Włodzimierz Bernacki - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w przeszłości poseł i sekretarz stanu w resortach związanych z nauką.

Posłowie PiS i posłanki PiS

1. Anna Baluch

2. Ryszard Bartosik

3. Zbigniew Chmielowiec

4. Anna Cicholska

5. Janusz Cieszyński

6. Michał Cieślak

7. Elżbieta Duda

8. Robert Gontarz

9. Marcin Gwóźdź

10. Marcin Horała

11. Paweł Jabłoński

12. Fryderyk Kapinos

13. Łukasz Kmita

14. Maria Koc

15. Wiesław Krajewski

16. Andrzej Kryj

17. Krzysztof Kubów

18. Anna Kwiecień

19. Krzysztof Lipiec

20. Grzegorz Lorek

21. Marzena Machałek

22. Grzegorz Macko

23. Mateusz Morawiecki

24. Monika Pawłowska

25. Grzegorz Puda

26. Paweł Rychlik

27. Olga Semeniuk-Patkowska

28. Łukasz Schreiber

29. Sławomir Skwarek

30. Mirosława Stachowiak-Różecka

31. Krzysztof Szczucki

32. Szymon Szynkowski vel Sęk

33. Ryszard Terlecki

34. Włodzimierz Tomaszewski

35. Sylwester Tułajew

36. Wojciech Zubowski

37. Ireneusz Zyska

Posłowie i posłanki spoza partii PiS

1. Andrzej Gut-Mostowy (należy do klubu PiS)

2. Marek Jakubiak

3. Agnieszka Ścigaj (należy do klubu PiS)

Senator PiS

1. Włodzimierz Bernacki

Eurodeputowani PiS

1. Waldemar Buda

2. Michał Dworczyk

3. Piotr Müller

Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. 40 posłów we frakcji Mateusza Morawieckiego

W piątek Jarosław Kaczyński ogłosił, że posłowie PiS, którzy nie złożyli oświadczeń o braku aktywności w stowarzyszeniach, tym samymi wystąpili z partii. Formalnie decyzja o wykreśleniu ich z listy członków PiS ma zapaść podczas wtorkowego posiedzenia komitetu politycznego.

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W rozmowie z Polsat News Jacek Sasin powiedział, że uchwała komitetu to formalność, a decyzja o usunięciu frakcji Mateusza Morawieckiego z partii jest nieodwracalna.

- Zasady są jasne, trzeba było wybrać albo działalność w stowarzyszeniu, albo w partii, inaczej się po prostu nie da. (...) Termin minął. Członkostwo tych parlamentarzystów, którzy nie złożyli stosownego oświadczenia, wygasło. Komitet polityczny tylko potwierdzi ten fakt, który ma miejsce. Sprawa jasna - stwierdził polityk.