Gość programu podkreślił, że przełomowa jest również skala odejść. Przypomniał, że gdy powstawała Solidarna Polska - dziś Suwerenna Polska - z PiS odeszło 16 parlamentarzystów i jeden senator.

Jeszcze wcześniej, w 2004 roku, SLD opuściło około 30 posłów, kiedy powstawała Socjaldemokracja Polski pod wodzą Marka Borowskiego. - Ale SLD był wtedy w głębokim kryzysie związanym z aferą Rywina. Wiemy, że SLD właściwie nie podniosło się z tego kryzysu jako partia i nigdy nie wróciło do świetności, jaką miało wtedy - zaznaczył gość programu.

Rozłam w PiS okaże się korzystny dla prezesa? Ekspert: Niewykluczone

Prof. Adam Gendźwiłł nie wyklucza, że rozłam w PiS może ostatecznie okazać się korzystnym dla Jarosława Kaczyńskiego i jego ugrupowania.

- (...) Myślę, że ciągle można sobie wyobrazić sytuację, w której - jeśli powstanie ugrupowanie Morawieckiego i jeśli wejdzie do Sejmu - potencjalnie będzie to ugrupowanie, które będzie miało zdolność koalicyjną z Prawem i Sprawiedliwością - mówił socjolog i politolog Uniwersytetu Warszawskiego.

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Koalicja PiS ze stowarzyszeniem Rozwój Plus - przekonuje prof. Gendźwiłł - wyzwoliłaby Jarosława Kaczyńskiego z dylematu budowania sojuszu z Grzegorzem Braunem albo pożegnania się z władzą.

Karolina Olejak zwróciła uwagę na ciepłe słowa pod adresem PiS, które padły podczas piątkowej konferencji Mateusza Morawieckiego. Prof. Gendźwiłł zgodził się, że odchodzący z tego ugrupowania politycy chcieli zostawić sobie tzw. otwartą furtkę.

- Studziłbym komentarze dotyczące tego, że to jest rozłam spektakularny, rozejście się, rozpad Prawa i Sprawiedliwości, z którego już nic nie pozostanie. (...) Prawo i Sprawiedliwość jest ciągle partią silną i zdyscyplinowaną (...) - podkreślił gość "Najważniejszych pytań".

Pytany przez Przemysława Szubartowicza, czy Mateusz Morawiecki umiałby się odróżnić od PiS, prof. Gendźwiłł stwierdził, że na razie jest za wcześnie, by na to odpowiedzieć. - Sondaże, które wyszły dosłownie parę dni przed dzisiejszymi wydarzeniami, to są tak naprawdę dopiero pierwsze próby pomiaru tego, na jaki elektorat mogłaby liczyć ugrupowanie Morawieckiego - powiedział.