Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi. W mieście słychać eksplozje

Świat Karol Płatek / polsatnews.pl / Unian / Reuters

Rosja przeprowadziła kolejny atak rakietowy na Kijów. W piątek przed południem w ukraińskiej stolicy rozległy się eksplozje, a obrona przeciwlotnicza rozpoczęła odpieranie ataku. Według ukraińskich kanałów monitorujących aktywność lotniczą Rosjanie wystrzelili w kierunku miasta co najmniej 10 rakiet balistycznych, w tym pociski Cyrkon.

Strażak w żółtej kamizelce obserwuje zniszczone samochody po ataku rakietowym, w tle widać wóz strażacki z drabiną.
PAP/Vladyslav Musiienko
Skutki ataku na Kijów z 19 lipca

Alarm przeciwlotniczy w Kijowie ogłoszono o godz. 11:23 czasu lokalnego. Chwilę później Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały o kilku szybko poruszających się celach zmierzających w kierunku stolicy. Niemal natychmiast w mieście rozległy się eksplozje.

 

O ataku poinformował również mer Kijowa Witalij Kliczko, apelując do mieszkańców o pozostanie w schronach. "Wybuchy w mieście. W stolicy działają siły obrony przeciwlotniczej. Pozostańcie w schronach" - napisał.

 

Kliczko poinformował również o wezwaniu zespołów ratownictwa medycznego do rejonu Swiatoszyńskiego. Na razie nie przekazano informacji o liczbie poszkodowanych ani skali zniszczeń.

 

 

 

 

Według ukraińskich kanałów monitorujących aktywność lotniczą Rosja wystrzeliła w kierunku Kijowa co najmniej 10 rakiet balistycznych, a także pociski Cyrkon.

 

Piątkowe rosyjskie ataki objęły również inne regiony Ukrainy. Szef władz obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin poinformował, że w Słowiańsku w wyniku uderzenia kierowanymi bombami lotniczymi zginęło pięć osób, a dziewięć zostało rannych.

 

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Kolejny zmasowany atak na Kijów

Poprzedni zmasowany atak na ukraińską stolicę miał miejsce 19 lipca. Rosja przeprowadziła wówczas uderzenie z użyciem 41 rakiet i 126 bezzałogowych statków powietrznych.

 

Według ukraińskich sił zbrojnych wykorzystano m.in. 10 przeciwokrętowych pocisków Cyrkon, 25 rakiet balistycznych Iskander-M/S-400, trzy pociski przeciwokrętowe Onyks oraz trzy kierowane pociski lotnicze Ch-59/69.

 

Ukraińskie media przypominają, że podczas wcześniejszych ataków - 15 czerwca, 2 lipca i 6 lipca - Rosja również wykorzystywała podobną liczbę rakiet balistycznych, wspieranych przez pociski manewrujące i drony.

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