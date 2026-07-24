Alarm przeciwlotniczy w Kijowie ogłoszono o godz. 11:23 czasu lokalnego. Chwilę później Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały o kilku szybko poruszających się celach zmierzających w kierunku stolicy. Niemal natychmiast w mieście rozległy się eksplozje.

O ataku poinformował również mer Kijowa Witalij Kliczko, apelując do mieszkańców o pozostanie w schronach. "Wybuchy w mieście. W stolicy działają siły obrony przeciwlotniczej. Pozostańcie w schronach" - napisał.

Kliczko poinformował również o wezwaniu zespołów ratownictwa medycznego do rejonu Swiatoszyńskiego. Na razie nie przekazano informacji o liczbie poszkodowanych ani skali zniszczeń.

Russia launched around 12 missiles toward Kyiv and the surrounding region within just five minutes, according to local reports.



Smoke has been seen rising over the capital as air defenses respond. Official information on the strikes and any damage is still being clarified. pic.twitter.com/MwufNKRymP — KyivPost (@KyivPost) July 24, 2026

Według ukraińskich kanałów monitorujących aktywność lotniczą Rosja wystrzeliła w kierunku Kijowa co najmniej 10 rakiet balistycznych, a także pociski Cyrkon.

Piątkowe rosyjskie ataki objęły również inne regiony Ukrainy. Szef władz obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin poinformował, że w Słowiańsku w wyniku uderzenia kierowanymi bombami lotniczymi zginęło pięć osób, a dziewięć zostało rannych.

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Kolejny zmasowany atak na Kijów

Poprzedni zmasowany atak na ukraińską stolicę miał miejsce 19 lipca. Rosja przeprowadziła wówczas uderzenie z użyciem 41 rakiet i 126 bezzałogowych statków powietrznych.

Według ukraińskich sił zbrojnych wykorzystano m.in. 10 przeciwokrętowych pocisków Cyrkon, 25 rakiet balistycznych Iskander-M/S-400, trzy pociski przeciwokrętowe Onyks oraz trzy kierowane pociski lotnicze Ch-59/69.

Ukraińskie media przypominają, że podczas wcześniejszych ataków - 15 czerwca, 2 lipca i 6 lipca - Rosja również wykorzystywała podobną liczbę rakiet balistycznych, wspieranych przez pociski manewrujące i drony.