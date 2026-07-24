Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi. W mieście słychać eksplozje
Rosja przeprowadziła kolejny atak rakietowy na Kijów. W piątek przed południem w ukraińskiej stolicy rozległy się eksplozje, a obrona przeciwlotnicza rozpoczęła odpieranie ataku. Według ukraińskich kanałów monitorujących aktywność lotniczą Rosjanie wystrzelili w kierunku miasta co najmniej 10 rakiet balistycznych, w tym pociski Cyrkon.
Alarm przeciwlotniczy w Kijowie ogłoszono o godz. 11:23 czasu lokalnego. Chwilę później Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały o kilku szybko poruszających się celach zmierzających w kierunku stolicy. Niemal natychmiast w mieście rozległy się eksplozje.
O ataku poinformował również mer Kijowa Witalij Kliczko, apelując do mieszkańców o pozostanie w schronach. "Wybuchy w mieście. W stolicy działają siły obrony przeciwlotniczej. Pozostańcie w schronach" - napisał.
Kliczko poinformował również o wezwaniu zespołów ratownictwa medycznego do rejonu Swiatoszyńskiego. Na razie nie przekazano informacji o liczbie poszkodowanych ani skali zniszczeń.
Według ukraińskich kanałów monitorujących aktywność lotniczą Rosja wystrzeliła w kierunku Kijowa co najmniej 10 rakiet balistycznych, a także pociski Cyrkon.
Piątkowe rosyjskie ataki objęły również inne regiony Ukrainy. Szef władz obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin poinformował, że w Słowiańsku w wyniku uderzenia kierowanymi bombami lotniczymi zginęło pięć osób, a dziewięć zostało rannych.
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Kolejny zmasowany atak na Kijów
Poprzedni zmasowany atak na ukraińską stolicę miał miejsce 19 lipca. Rosja przeprowadziła wówczas uderzenie z użyciem 41 rakiet i 126 bezzałogowych statków powietrznych.
Według ukraińskich sił zbrojnych wykorzystano m.in. 10 przeciwokrętowych pocisków Cyrkon, 25 rakiet balistycznych Iskander-M/S-400, trzy pociski przeciwokrętowe Onyks oraz trzy kierowane pociski lotnicze Ch-59/69.
Ukraińskie media przypominają, że podczas wcześniejszych ataków - 15 czerwca, 2 lipca i 6 lipca - Rosja również wykorzystywała podobną liczbę rakiet balistycznych, wspieranych przez pociski manewrujące i drony.Czytaj więcej