W czwartek wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że Polska zabiega o produkcję na swoim terytorium pocisków PAC-3 zasilających systemy Patriot. - Chodzi o zabezpieczenie tej produkcji, żeby odbywała się po prostu w miejscu bezpiecznym - wyjaśniła polityk. Ponadto w Polsce stanie centrum serwisowania PAC-3.

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Działania polskiego rządu w obszarze budowy infrastruktury obrony antybalistycznej zostały dostrzeżone przez Rosjan. Pułkownik Anatolij Matwijczuk, który w rezerwie zajął stanowisko eksperta wojskowości, przedstawił na potrzeby kremlowskiej propagandy ocenę, w której "broń jest tylko pretekstem".

"Polska zgarnie wszystko". Kreml dostrzegł działania Polski ws. Patriotów

Według Matwijczuka Warszawa stosuje taktykę, w której chce produkować pociski do systemów Patriot po to, aby przejąć pieniądze wygospodarowane z unijnych środków na pomoc Ukrainie.

- Unia Europejska będzie finansować produkcję pocisków rakietowych dla Ukrainy. Innymi słowy, Warszawa, jako członek UE, po prostu ukradnie te pieniądze na własne potrzeby. To nic innego jak kradzież podniesiona do rangi prawa. Broń jest tu tylko pretekstem - powiedział Rosjanin.

- To państwo padlina, które żre padlinę. Polska zgarnie wszystko, co się znajdzie - stwierdził Matwijczuk.

Kreml wraca do starych sztuczek. Polska ponownie "hieną Europy"

W swojej tyradzie rosyjski pułkownik powielił porównanie, które Rosjanie przypisują Winstonowi Churchillowi. - Nie bez powodu Winston Churchill nazwał kiedyś Warszawę "hieną Europy" - powiedział Matwijczuk.

Brakuje źródeł wskazujących konkretną wypowiedź, w której Churchill miał rzekomo porównać Polskę do hieny czy też - jak mówią inne omówienia - do sępa Europy. Faktem jest, że po tym, jak w 1938 r. Warszawa wykorzystała kryzys sudecki do zajęcia Zaolzia, brytyjski przywódca był jednoznacznie krytyczny wobec decyzji władz II RP.

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Mimo że Churchill najpewniej nigdy nie użył takiego porównania, nie przeszkadza to szerzyć aparatowi Kremla narracji o Polsce jako "hienie Europy". Wcześniej kliszę tę powielał w swoich wypowiedziach między innymi Dmitrij Miedwiediew.

- W państwowych mediach Polska nazywana jest hieną Europy. Harcerze są nazywani Piłsudskijugend. Polska oskarżana jest o niestworzone rzeczy. W tej narracji jest miejsce dla mniejszości polskiej, która tu na miejscu "szkodzi, mąci i przeszkadza" - mówił w rozmowie z Polsat News o sytuacji na Białorusi w 2021 r. Andrzej Poczobut.