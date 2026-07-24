Generał Ben Hodges porównał przyszłość Ukrainy po zakończeniu aktywnej fazy konfliktu z Rosją do losów Izraela. Ten, nawet po tym, jak obronił suwerenność w trzech kolejnych wojnach z państwami arabskimi na zawsze pozostał w gotowości na kolejny konflikt.

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- Przyszłość Ukrainy, jej gwarancja bezpieczeństwa, leży w staniu się taką jak Izrael: z silnym przemysłem zbrojeniowym, bardzo skuteczną i szybką mobilizacją oraz całym społeczeństwem, które w pełni popiera obronę - powiedział Hodges w rozmowie z ukraińską redakcją Deutsche Welle.

Generał Hodges: Przyszłość Ukrainy będzie jak przeszłość Izraela

Podobieństw między przyszłością Ukrainy a przeszłością Izraela były dowódca sił USA w Europie dostrzega więcej. Hodges stwierdził, że ukraiński wywiad HUR będzie tropił Rosjan odpowiedzialnych za zbrodnie podczas wojny, podobnie jak służby Izraela polowały po II wojnie światowej na nazistów.

Hodges pozostaje krytyczny wobec administracji Donalda Trumpa i także w najnowszej wypowiedzi stwierdził, że obecny prezydent USA popełnił błąd, oceniając Ukrainę jako słabego sojusznika.

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- Ukraina pomaga państwom Zatoki Perskiej w obronie przed irańskimi dronami. Prawdopodobnie wesprze ukraiński przemysł zbrojeniowy funduszami z Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby pozyskać ukraińskie zdolności obronne, mimo że prezydent USA powiedział, że niczego od nich nie potrzebujemy - powiedział generał.

Według Hodgesa Rosja nie ma szans na zwycięstwo w wojnie z Ukrainą, a wydarzenia na froncie w ostatnim czasie zaczęły przybierać dla niej negatywny obrót. Świadczyć mają o tym straty terytorialne na froncie, duża liczba poległych i skuteczność ukraińskich ataków na rosyjskie tyły - stwierdził Amerykanin.