Profesor Adam Gendźwiłł w programie "Najważniejsze pytania"

Polska

Gościem piątkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie socjolog Uniwersytetu Warszawskiego profesor Adam Gendźwiłł. Rozmowę poprowadzą Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak. Transmisja od godz. 18.00 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Dwóch prezenterów, mężczyzna i kobieta, stoją obok siebie na tle podzielonym na dwie części. Po lewej stronie, na żółtym tle, widnieją ich imiona i nazwiska: Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak. Po prawej stronie, na ciemniejszym tle, znajduje się duży, żółty znak zapytania oraz napis "najważniejsze? pytania".
Polsat News
Profesor Adam Gendźwiłł gościem programu "Najważniejsze pytania"

Poprzednie odcinki programu są dostępne tutaj.

 

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi są najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

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mbd / mjo / polsatnews.pl
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