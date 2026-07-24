Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Minister finansów: Zablokował 4 mld zł

W piątek Karol Nawrocki ogłosił podpisanie pięciu ustaw, nie zdecydował się na żadne weto, jednak ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.

- Nowy podatek nie obniża cen paliwa. Ma przede wszystkim dostarczyć pieniędzy do budżetu. Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której próbę łatania finansów państwa przedstawia się obywatelom jako ochronę ich interesów, podczas gdy skutkiem będzie kolejna fala podwyżek - powiedział prezydent w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

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- Trybunał Konstytucyjny powinien rozstrzygnąć, czy państwo może ustanawiać tak niebezpieczny precedens. To będzie ważna wytyczna na przyszłość - stwierdził Karol Nawrocki.

Ustawa o opodatkowaniu koncernów paliwowych skierowana do TK

Według Karola Nawrockiego podpisanie ustawy może poskutkować przerzucaniem kosztów na klientów stacji benzynowych, którzy i tak odczuli wzrosty cen ropy w kieszeni po tym, jak wygasła ochrona w ramach tzw. CPN. W kwestii zgodności z konstytucją zastrzeżenia prezydenta wzbudziło objęcie podatkiem dochodów z przeszłości.

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- Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną - powiedział Karol Nawrocki, przypominając o łacińskiej maksymie lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz.

Domański krytycznie o decyzji prezydenta. "Uderzył w polskie finanse publiczne"

Krytycznie do decyzji Karola Nawrockiego odniósł się minister finansów Andrzej Domański, który zwrócił uwagę na paraliż Trybunału Konstytucyjnego oznaczający, że ustawa może trafić w legislacyjną pustkę.

"Prezydent Nawrocki zablokował kolejne 4 mld zł dla budżetu Polski. To środki, które miały sfinansować pakiet CPN chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw. Zamiast po stronie Polaków stanął po stronie koncernów paliwowych odnoszących potężne zyski z obecnej sytuacji na rynku paliw" - napisał minister finansów.

"Wysyłając ustawę do TK, którego działanie sam wcześniej sparaliżował, kolejny raz uderzył też w polskie finanse publiczne" - podkreślił Domański.