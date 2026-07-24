Jarosław Kaczyński dodał, że przyjęcie widomości o zrezygnowaniu z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości przez Morawieckiego i jego zwolenników nastąpi "prawdopodobnie we wtorek". Wówczas opuszczenie partii ma zostać zatwierdzone przez wtorek Komitet Polityczny PiS.

- Pan premier zrezygnował. Już przedtem, podczas ważnych rozmów, których odbyliśmy trzy, sugerował podział. To co teraz mówi trochę mnie dziwi. Wiem natomiast jaka jest polityka i to nie jest jakieś wielkie zdziwienie - mówił prezes PiS. Wskazał, że stwierdzenia takie padały zarówno w trakcie rozmów w cztery oczy, jak i przy świadkach.

Lider Prawa i Sprawiedliwości, podobnie jak wcześniej Jacek Sasin, przypomniał także, że Mateusz Morawiecki był wcześniej doradcą Donalda Tuska.

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W rozmowie z telewizją wPolsce24 prezes PiS dodał, że nie chce aby między frakcjami powstał "dół nie do przekroczenia". Wskazał, że głównym celem jest legalne obalenie rządu Donalda Tuska i z tej perspektywy stała się rzecz bardzo niedobra. - Gdyby prawica wyglądała tak jak dotychczas, jedna duża i jedna mała partia, to mielibyśmy na to bardzo duże prawdopodobieństwo - wskazał.

Kaczyński: Obiektywnych powodów do podziału nie było

Zapytany, dlaczego Morawiecki nie chciał prowadzić działalność stowarzyszenia bez partyjnej etykiety Kaczyński odpowiedział: - Był taki argument, że niektórzy to nie przyjdą wtedy, no ale ci, którzy nie są gotowi nawet przyjść na dyskusję związaną z Prawem i Sprawiedliwością, to nie są ci, którzy mogą zostać przekonani albo przekonają innych do tego, żeby na nas głosować - mówił prezes PiS.

- Mogę powiedzieć jedno. Obiektywnych powodów do tego podziału, mimo napięć, nie było. Były emocje. A czyje tutaj były rozstrzygające to się proszę domyśleć - podkreślił Kaczyński, który stwierdził także, że wybranie Przemysława Czarnka na premiera nie było bez znaczenia.

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Prezes PiS odniósł się także do przyszłości osób, które nie podpisały dokumentu. - Potrzebujemy szerszego zjednoczenia. Potrzebujemy zjednoczenia całej prawicy. Oczywiście nikt nie ma zamiaru eliminować tej formacji, Mateusza Morawieckiego czy jego przyjaciół tylko dlatego, że doprowadzi to do zwycięstwa - zaznaczył.

Stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość bez parlamentarzystów którzy odeszli "będzie taką samą partią, jak była przedtem". - Przygotowujemy sobie nowe zaplecze ekonomiczne, bo tutaj strata pana premiera jest rzeczywiście poważna, także jego zaplecza, ale mamy już pomysły personalne - dodał.