Wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej spotkała się w czwartek ze swoimi odpowiednikami w Pentagonie i Departamencie Stanu USA.

Jak przekazała podczas briefingu prasowego, rozmowy dotyczyły m.in. obecności wojsk amerykańskich w Polsce, współpracy przemysłów zbrojeniowych, produkcji pocisków do systemów Patriot oraz mechanizmu SAFE.

Polska z propozycją wspólnej produkcji Patriotów

Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że podczas rozmów nawiązano do deklaracji prezydenta USA Donalda Trumpa ze szczytu NATO w Ankarze dotyczącej możliwości uruchomienia produkcji związanej z systemami Patriot na Ukrainie.

- Rozmawialiśmy o tym, o czym mówił pan prezydent Donald Trump podczas szczytu w Ankarze, czyli o jego deklaracji, że będzie rozważane postawienie fabryki produkcji Patriotów na terenie Ukrainy - powiedziała.

Jak zaznaczyła, Polska zaproponowała rozwiązanie, które miałoby rozwiać obawy strony amerykańskiej.

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- Oferta, jaką dzisiaj złożyłam ze strony polskiej, jest wychodząca naprzeciw pewnym obawom ze strony amerykańskiej i my dzisiaj zaproponowaliśmy, żeby to była współpraca w trójkącie, czyli Stany Zjednoczone, Ukraina, ale też Polska, bo chodzi o zabezpieczenie tej produkcji, żeby ta produkcja odbywała się po prostu w miejscu bezpiecznym - powiedziała.

Dodała, że pociski do systemów Patriot są dziś potrzebne na całym świecie, dlatego Polska chce uczestniczyć w ich koprodukcji. Zapowiedziała również rozpoczęcie rozmów między Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i Polską w tej sprawie.

Polska zabiega o centrum serwisowe Patriotów

Wiceszefowa MON przekazała również, że przedstawiła stronie amerykańskiej argumenty przemawiające za utworzeniem w Polsce centrum serwisowego systemów Patriot.

- Jest duże zrozumienie w Waszyngtonie, że to, jak rozwijamy się w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o kondycję przemysłu zbrojeniowego, ale też nasze położenie geograficzne i geopolityczne, będzie sprzyjało tej decyzji - oceniła.

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Rozmowy o obecności wojsk USA i pożyczce na uzbrojenie

Tematem spotkań była także dodatkowa obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że polski rząd przyjął już uchwałę w tej sprawie, a resort przygotowuje projekt ustawy, który ma zapewnić finansowanie przyszłej bazy.

Jak dodała, po stronie amerykańskiej powstał już zespół pracujący nad tym projektem. Działa on przy Pentagonie i podlega wiceszefowi resortu obrony Elbridge'owi Colby'emu. Podobny zespół funkcjonuje już także w polskim Ministerstwie Obrony Narodowej.

Wiceszefowa MON podkreśliła, że ostateczna decyzja dotycząca zwiększenia obecności wojsk USA będzie należała do prezydenta Donalda Trumpa.

Poinformowała również, że kontynuowała rozmowy dotyczące kolejnej pożyczki dla Polski w wysokości 4 mld dolarów w ramach programu Foreign Military Financing (FMF), przeznaczonej na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego. Wyraziła nadzieję, że umowa zostanie podpisana w ciągu najbliższych kilku tygodni.