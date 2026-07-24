Pogrom w PiS. Nieoficjalnie: Część polityków zostanie skreślona z listy członków

Mateusz Morawiecki wskazywał, że nie chce podpisywać oświadczenia, na którego złożenie termin minął o północy z czwartku na piątek. Wraz z politykiem wyłamała się także część posłów wspierająca jego stowarzyszenie Rozwój Plus.

Wśród osób, które jeszcze w czwartek deklarowały, że nie złożyły podpisu na dokumencie są m.in.: Piotr Müller, Szymon Szynkowski vel Sęk, Łukasz Schreiber i Sylwester Tułajew. Łącznie może chodzić nawet o ponad 20 polityków.

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Kaczyński stawiał ultimatum. PiS w kryzysie

O godzinie 12:00 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzka w Warszawie prezes partii Jarosław Kaczyński przekaże oświadczenie w tej sprawie. Wcześniej jednak wewnątrzpartyjny spór rozlał się na przestrzeń medialną. Doszło do wymiany zdań między osobami, które podporządkowały się decyzji władz PiS, a tymi, które wskazywały na szkodliwość decyzji lidera.

"Porównajcie intencje. Proponujemy daleko idące ustępstwa i negocjujemy z dobrą wolą. Każdy też z szacunkiem wobec Jarosław Kaczyńskego. A teraz spójrzcie na przekaz drugiej strony. Oskarżają Mateusza Morawieckiego, że już układa się z obecna koalicją, podważają jego sukcesy, ruszyli z debilnym spinem o doradcy Tuska. Zresztą… Sami potraficie ocenić i wyciągnąć wnioski" - napisał chwilę przed południem na platformie X poseł Łukasz Schreiber.

Jak poinformował w czwartek przed północą rzecznik PiS Rafał Bochenek, "deklaracji nie złożyła dotychczas tylko wąska grupa ludzi ze stowarzyszenia p. M. Morawieckiego". Jednocześnie podkreślił, że decyzja będzie wyłączną odpowiedzialnością członków odmawiających podpisu.