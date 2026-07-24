Pogrom w PiS. Nieoficjalnie: Część polityków zostanie skreślona z listy członków
Politycy, którzy odmówili podpisania deklaracji o braku przynależności do "prowadzących działalność polityczną" stowarzyszeń w ramach ugrupowania zostaną skreśleni z listy członków Prawa i Sprawiedliwości - dowiedział się Polsat News. Chodzi zatem m.in. o Mateusza Morawieckiego. W południe prezes Jarosław Kaczyński ma przekazać oświadczenie w tej sprawie.
Mateusz Morawiecki wskazywał, że nie chce podpisywać oświadczenia, na którego złożenie termin minął o północy z czwartku na piątek. Wraz z politykiem wyłamała się także część posłów wspierająca jego stowarzyszenie Rozwój Plus.
Wśród osób, które jeszcze w czwartek deklarowały, że nie złożyły podpisu na dokumencie są m.in.: Piotr Müller, Szymon Szynkowski vel Sęk, Łukasz Schreiber i Sylwester Tułajew. Łącznie może chodzić nawet o ponad 20 polityków.
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Kaczyński stawiał ultimatum. PiS w kryzysie
O godzinie 12:00 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzka w Warszawie prezes partii Jarosław Kaczyński przekaże oświadczenie w tej sprawie. Wcześniej jednak wewnątrzpartyjny spór rozlał się na przestrzeń medialną. Doszło do wymiany zdań między osobami, które podporządkowały się decyzji władz PiS, a tymi, które wskazywały na szkodliwość decyzji lidera.
"Porównajcie intencje. Proponujemy daleko idące ustępstwa i negocjujemy z dobrą wolą. Każdy też z szacunkiem wobec Jarosław Kaczyńskego. A teraz spójrzcie na przekaz drugiej strony. Oskarżają Mateusza Morawieckiego, że już układa się z obecna koalicją, podważają jego sukcesy, ruszyli z debilnym spinem o doradcy Tuska. Zresztą… Sami potraficie ocenić i wyciągnąć wnioski" - napisał chwilę przed południem na platformie X poseł Łukasz Schreiber.
Jak poinformował w czwartek przed północą rzecznik PiS Rafał Bochenek, "deklaracji nie złożyła dotychczas tylko wąska grupa ludzi ze stowarzyszenia p. M. Morawieckiego". Jednocześnie podkreślił, że decyzja będzie wyłączną odpowiedzialnością członków odmawiających podpisu.Czytaj więcej