Do zdarzenia doszło w środę 22 lipca po godz. 9 przy punkcie poboru opłat na autostradzie A1 w Rusocinie. Na miejsce skierowano patrol z wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

Kolizja przy bramkach na A1

Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący Volvo 43-latek podczas cofania przy punkcie poboru opłat uderzył w stojące za nim Audi, którym kierował 41-letni mężczyzna.

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Badanie alkomatem wykazało, że kierowca Audi był trzeźwy. Z kolei kierujący Volvo miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu. Policjanci ustalili także, że nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Usłyszał zarzuty

W samochodzie razem z 43-latkiem podróżowały jego córki w wieku 7 i 9 lat. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji.

Śledczy przedstawili mu zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz narażenia osób, nad którymi ciąży obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Odpowie również za kierowanie bez uprawnień i spowodowanie kolizji drogowej.

Za narażenie osób pozostających pod opieką na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grożą natomiast do trzech lat więzienia, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.