Pijany kierowca z A1 trafi do aresztu. Jest decyzja sądu

Polska Karol Płatek / polsatnews.pl

36-letni Krzysztof K., który pijany jechał autostradą A1 i doprowadził do kolizji z ciężarówką, trafi na trzy miesiące do aresztu. Mężczyzna miał 2,7 promila alkoholu, obowiązywały go sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a po zatrzymaniu początkowo opuścił komisariat bez postawienia zarzutów. Dopiero po interwencji prokuratora generalnego śledztwo przejęła Prokuratura Okręgowa w Częstochowie.

Belka świetlna sygnałów ostrzegawczych na dachu radiowozu policyjnego z napisem POLICJA.
Polsat News
Krzysztof K. trafił do aresztu

Sąd Rejonowy w Częstochowie uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował wobec Krzysztofa K. tymczasowy areszt. Informację przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek.

Sprawa pijanego kierowcy z A1. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury

Prokuratura argumentowała wniosek o zastosowanie aresztu surową karą grożącą podejrzanemu - do 12 lat pozbawienia wolności - oraz obawą ucieczki, ukrywania się i matactwa. Według śledczych istnieje także ryzyko, że pozostając na wolności, mężczyzna mógłby ponownie popełnić przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu.

 

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Częstochowie, która przejęła sprawę od Prokuratury Rejonowej w Lublińcu po interwencji prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

Jechał pijany po A1

Do zdarzenia doszło 18 lipca na autostradzie A1 w pobliżu węzła Woźniki. Według śledczych Krzysztof K. jechał "wężykiem" i doprowadził do kolizji z samochodem ciężarowym. Został zatrzymany przez innych kierowców.

 

Badanie wykazało, że miał 2,7 promila alkoholu w organizmie. Okazało się również, że obowiązywały go sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także decyzja starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania.

 

Początkowo mężczyzna opuścił komisariat bez zastosowania aresztu. Po nagłośnieniu sprawy w mediach prokurator generalny polecił interwencję, a Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przejęła śledztwo. W konsekwencji odwołano zastępcę Prokuratora Rejonowego w Lublińcu i wszczęto postępowanie służbowe wobec prokurator pełniącej wówczas dyżur.

 

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Krzysztof K. usłyszał kilka zarzutów

36-latek został zatrzymany ponownie 23 lipca. Usłyszał zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, naruszenia sądowych zakazów prowadzenia pojazdów oraz niestosowania się do decyzji starosty o cofnięciu uprawnień.

 

Krzysztof K. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, że w dniu zdarzenia pojechał do Rybnika odebrać samochód kupiony przez znajomego oraz przyznał, że wcześniej spożywał znaczne ilości alkoholu.

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