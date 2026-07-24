Pijany kierowca z A1 trafi do aresztu. Jest decyzja sądu
36-letni Krzysztof K., który pijany jechał autostradą A1 i doprowadził do kolizji z ciężarówką, trafi na trzy miesiące do aresztu. Mężczyzna miał 2,7 promila alkoholu, obowiązywały go sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a po zatrzymaniu początkowo opuścił komisariat bez postawienia zarzutów. Dopiero po interwencji prokuratora generalnego śledztwo przejęła Prokuratura Okręgowa w Częstochowie.
Sąd Rejonowy w Częstochowie uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował wobec Krzysztofa K. tymczasowy areszt. Informację przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek.
Sprawa pijanego kierowcy z A1. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury
Prokuratura argumentowała wniosek o zastosowanie aresztu surową karą grożącą podejrzanemu - do 12 lat pozbawienia wolności - oraz obawą ucieczki, ukrywania się i matactwa. Według śledczych istnieje także ryzyko, że pozostając na wolności, mężczyzna mógłby ponownie popełnić przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu.
Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Częstochowie, która przejęła sprawę od Prokuratury Rejonowej w Lublińcu po interwencji prokuratora generalnego Waldemara Żurka.
Jechał pijany po A1
Do zdarzenia doszło 18 lipca na autostradzie A1 w pobliżu węzła Woźniki. Według śledczych Krzysztof K. jechał "wężykiem" i doprowadził do kolizji z samochodem ciężarowym. Został zatrzymany przez innych kierowców.
Badanie wykazało, że miał 2,7 promila alkoholu w organizmie. Okazało się również, że obowiązywały go sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także decyzja starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania.
Początkowo mężczyzna opuścił komisariat bez zastosowania aresztu. Po nagłośnieniu sprawy w mediach prokurator generalny polecił interwencję, a Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przejęła śledztwo. W konsekwencji odwołano zastępcę Prokuratora Rejonowego w Lublińcu i wszczęto postępowanie służbowe wobec prokurator pełniącej wówczas dyżur.
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Krzysztof K. usłyszał kilka zarzutów
36-latek został zatrzymany ponownie 23 lipca. Usłyszał zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, naruszenia sądowych zakazów prowadzenia pojazdów oraz niestosowania się do decyzji starosty o cofnięciu uprawnień.
Krzysztof K. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, że w dniu zdarzenia pojechał do Rybnika odebrać samochód kupiony przez znajomego oraz przyznał, że wcześniej spożywał znaczne ilości alkoholu.Czytaj więcej