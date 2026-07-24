Władze Hiszpanii ogłosiły stan wyjątkowy w nocy z czwartku na piątek. Dotyczy ona terenów wspólnoty autonomicznej Madrytu, a także przylegającej do niej prowincji Avila we wspólnocie Kastylii i Leonu.

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Największe pożary wystąpiły w miejscowości Villa del Prado, San Marcin de Valdeiglesias oraz Burgohondo. Władze obawiają się, że trwające trzy pożary w odległości około 60 km od stolicy, połączą się w jeden duży.

Hiszpania płonie. Ogłoszono stan wyjątkowy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Hiszpanii szacuje, że od czwartku z powodu pożarów ewakuowano ponad 10 tys. osób. Dla kolejnych 10 tys. wydano nakaz ewakuacji.

Rząd Hiszpanii zwrócił się z kolei z prośbą o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności i rozmieszczenie w ramach niego "czterech maszyn latających". Na apel odpowiedziały Grecja i Włochy, które wyślą po dwa samoloty gaśnicze.

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Z powodu pożarów "Hiszpania i sąsiednie kraje znajdują się w dramatycznej sytuacji" - napisał w piątek premier Pedro Sanchez w mediach społecznościowych.

Jak podkreśla agencja Associated Press, w tym roku w Hiszpanii spłonęło już ponad 100 tys. hektarów, z czego 32 tys. w Guadalajarze, gdzie kilka dni temu doszło do drugiego pod względem wielkości pożaru w historii kraju. Na początku lipca w pożarze na południu Hiszpanii zginęło 13 osób.

Pożary na południu Europy. Hiszpania zwróciła się o pomoc

W południowo-zachodniej Francji z powodu pożarów zarządzono w piątek nad ranem ewakuację kilku miejscowości na popularnym wśród turystów przylądku Ferret w departamencie Żyrondy. Łącznie w departamentach Żyrondy i Landy w Nowej Akwitanii ewakuowano 43 tys. osób, a władze lokalne zarządziły prewencyjną ewakuację kolejnych tysięcy mieszkańców i turystów w obu rejonach.

Szef francuskiego MSW Laurent Nunez poinformował w piątek, że trwający pożar w Żyrondzie jest największym pożarem tego lata. Jak przekazał podczas briefingu dla prasy ogień objął już ponad 10 tys. hektarów.

Nunez powiedział również, że obecnie Francja zmaga się z 32 pożarami. "Od 1 stycznia spłonęło 50 tys. hektarów. To prawie trzy razy więcej niż w ubiegłym roku" - podkreślił.

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Prezydent Emmanuel Macron poinformował we wpisie na platformie X w nocy z czwartku na piątek, że Francja zwróciła się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Dodał, że spodziewa się wkrótce wsparcia lotniczego z Chorwacji, Portugalii, Czech i Słowacji.

Według danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów z środy skala pożarów w UE pobiła rekordy jak na tę porę roku. Do 22 lipca spłonął obszar około dwukrotnie większy niż średnia dla tej daty z ostatnich dwóch dekad. Francja pobiła rekordy pod względem spalonej powierzchni oraz liczby pożarów, a Hiszpania samej liczby pożarów.