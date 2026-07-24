Nowy premier Ukrainy rozmawiał z Tuskiem. "Pogłębienie współpracy"

"Omówiłem z premierem Polski Donaldem Tuskiem rozwój wspólnych projektów infrastrukturalnych i energetycznych oraz pogłębienie współpracy gospodarczej. Podziękowałem Polsce za poparcie 21. pakietu sankcji UE wobec Rosji” - przekazał Korecki w komunikatorze Telegram.

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Premier Ukrainy zaznaczył, że kraj liczy na dalsze wsparcie na swej drodze do pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej. Dodał, że zaprosił Tuska do złożenia wizyty w Ukrainie w najbliższym czasie.

Pierwsza rozmowa Tuska z nowym premierem Ukrainy

Korecki, wcześniej prezes zarządu państwowego koncernu Naftohaz, został powołany 16 lipca przez parlament na stanowisko premiera, zastępując Julię Swyrydenko. Zaznaczył, że priorytetami jego działań będą obrona Ukrainy, stabilność gospodarcza oraz integracja kraju z UE.

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48-letni Korecki to ceniony menedżer wyższego szczebla w sektorze energetycznym, posiadającym ponad 20 lat doświadczenia w wydobyciu i przetwórstwie ropy naftowej, a także w handlu energią.