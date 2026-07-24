Nowy premier Ukrainy rozmawiał z Tuskiem. "Pogłębienie współpracy"

Świat

Nowo wybrany premier Ukrainy Serhij Korecki przeprowadził w piątek pierwszą rozmowę ze swoim polskim odpowiednikiem Donaldem Tuskiem. W trakcie wymiany zdań zaprosił "w najbliższym czasie" do odwiedzenia Ukrainy, a także podziękował za Polsce za poparcie 21. pakietu sankcji UE wobec Rosji.

Dwie polityczne postaci, po lewej młodszy mężczyzna w okularach w bordowym swetrze, po prawej starszy mężczyzna w garniturze i krawacie.
PAP/Piotr Nowak/Wikimedia Commons
Premier Ukrainy Serhij Korecki rozmawiał z Donaldem Tuskiem; zdj. ilustracyjne

"Omówiłem z premierem Polski Donaldem Tuskiem rozwój wspólnych projektów infrastrukturalnych i energetycznych oraz pogłębienie współpracy gospodarczej. Podziękowałem Polsce za poparcie 21. pakietu sankcji UE wobec Rosji” - przekazał Korecki w komunikatorze Telegram.

 

ZOBACZ: Rosjanie zestrzelili swój najnowszy Su-57. To zasadzka Ukraińców

 

Premier Ukrainy zaznaczył, że kraj liczy na dalsze wsparcie na swej drodze do pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej. Dodał, że zaprosił Tuska do złożenia wizyty w Ukrainie w najbliższym czasie.

Pierwsza rozmowa Tuska z nowym premierem Ukrainy

Korecki, wcześniej prezes zarządu państwowego koncernu Naftohaz, został powołany 16 lipca przez parlament na stanowisko premiera, zastępując Julię Swyrydenko. Zaznaczył, że priorytetami jego działań będą obrona Ukrainy, stabilność gospodarcza oraz integracja kraju z UE.

 

ZOBACZ: Polska z propozycją dla USA ws. Patriotów. W projekcie także Ukraina

 

48-letni Korecki to ceniony menedżer wyższego szczebla w sektorze energetycznym, posiadającym ponad 20 lat doświadczenia w wydobyciu i przetwórstwie ropy naftowej, a także w handlu energią.

Bartosz Przyborowski / mjo / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
DONALD TUSKPOLSKAPREMIERSERHIJ KOREKIŚWIATUKRAINA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 