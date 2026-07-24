Merz ogłosił zmiany w niemieckim rządzie. Zapowiedział kolejne roszady

Świat Karol Płatek / polsatnews.pl / PAP

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił zmiany w swoim rządzie. Dotychczasowa minister zdrowia Nina Warken pokieruje Urzędem Kanclerskim, a jej miejsce zajmie Carsten Linnemann. Szef niemieckiego rządu zapowiedział również kolejne roszady personalne.

Trzy osoby w strojach formalnych idące w kierunku kamery na zewnątrz, na tle flagi Niemiec.
PAP/EPA/FILIP SINGER
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz (w środku), nowa szefowa Urzędu Kanclerskiego Nina Warken (z lewej) oraz nowy minister zdrowia Carsten Linnemann

Nina Warken obejmie stanowisko szefowej Urzędu Kanclerskiego. Dotychczas kierowała resortem zdrowia. Jej następcą zostanie Carsten Linnemann, ekonomista i sekretarz generalny CDU.

Zmiany w rządzie Friedricha Merza

Zgodnie z zapowiedziami ze środy dotychczasowy szef Urzędu Kanclerskiego Thorsten Frei stanie na czele frakcji parlamentarnej CDU/CSU. Zastąpi Jensa Spahna, który zrezygnował ze stanowiska w związku z kontrowersjami dotyczącymi skorzystania wraz z mężem z usług surogatki w USA

 

Merz już wcześniej zapowiadał szersze zmiany personalne. W niedzielę ocenił, że sytuacja wokół Spahna stworzyła ku temu odpowiednią okazję. Ostatecznie zakres piątkowych roszad okazał się jednak mniejszy, niż przewidywali komentatorzy.

Co dalej z niemieckim rządem?

Nina Warken jest prawniczką, posłanką CDU do Bundestagu i od maja 2025 r. pełni funkcję minister zdrowia. Kieruje również Frauen Union - organizacją zrzeszającą członkinie CDU.

 

Carsten Linnemann jest ekonomistą, deputowanym do Bundestagu i od lipca 2023 r. pełni funkcję sekretarza generalnego CDU.

 

Do Urzędu Kanclerskiego ma trafić także uznawany za jednego z najbardziej obiecujących polityków chadecji 33-letni Philipp Amthor. Obejmie stanowisko ministra stanu odpowiedzialnego za współpracę między rządem federalnym a krajami związkowymi.

 

ZOBACZ: Pogrom w PiS. Kilkudziesięciu polityków zostanie skreślonych z listy członków

Koalicja kanclerza Merza pod presją

Friedrich Merz został zaprzysiężony na kanclerza w maju 2025 r. Kierowana przez niego koalicja CDU/CSU i SPD zmaga się z napięciami wewnętrznymi, a notowania szefa rządu pozostają niskie.

 

Za ważny sprawdzian dla kanclerza i jego gabinetu uznawane są wrześniowe wybory w trzech krajach związkowych: Saksonii-Anhalcie, Berlinie oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Według sondaży prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) liczy na przejęcie po raz pierwszy w swojej historii władzy w jednym z landów.

Czytaj więcej
CDUFRIEDRICH MERZNIEMCYPOLITYKARZĄD NIEMIECŚWIATURZĄD KANCLERSKIWYBORY

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 