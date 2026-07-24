Nina Warken obejmie stanowisko szefowej Urzędu Kanclerskiego. Dotychczas kierowała resortem zdrowia. Jej następcą zostanie Carsten Linnemann, ekonomista i sekretarz generalny CDU.

Zmiany w rządzie Friedricha Merza

Zgodnie z zapowiedziami ze środy dotychczasowy szef Urzędu Kanclerskiego Thorsten Frei stanie na czele frakcji parlamentarnej CDU/CSU. Zastąpi Jensa Spahna, który zrezygnował ze stanowiska w związku z kontrowersjami dotyczącymi skorzystania wraz z mężem z usług surogatki w USA.

Merz już wcześniej zapowiadał szersze zmiany personalne. W niedzielę ocenił, że sytuacja wokół Spahna stworzyła ku temu odpowiednią okazję. Ostatecznie zakres piątkowych roszad okazał się jednak mniejszy, niż przewidywali komentatorzy.

Co dalej z niemieckim rządem?

Nina Warken jest prawniczką, posłanką CDU do Bundestagu i od maja 2025 r. pełni funkcję minister zdrowia. Kieruje również Frauen Union - organizacją zrzeszającą członkinie CDU.

Carsten Linnemann jest ekonomistą, deputowanym do Bundestagu i od lipca 2023 r. pełni funkcję sekretarza generalnego CDU.

Do Urzędu Kanclerskiego ma trafić także uznawany za jednego z najbardziej obiecujących polityków chadecji 33-letni Philipp Amthor. Obejmie stanowisko ministra stanu odpowiedzialnego za współpracę między rządem federalnym a krajami związkowymi.

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Koalicja kanclerza Merza pod presją

Friedrich Merz został zaprzysiężony na kanclerza w maju 2025 r. Kierowana przez niego koalicja CDU/CSU i SPD zmaga się z napięciami wewnętrznymi, a notowania szefa rządu pozostają niskie.

Za ważny sprawdzian dla kanclerza i jego gabinetu uznawane są wrześniowe wybory w trzech krajach związkowych: Saksonii-Anhalcie, Berlinie oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Według sondaży prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) liczy na przejęcie po raz pierwszy w swojej historii władzy w jednym z landów.