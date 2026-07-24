"Jeśli popierasz Zielony Ład, masowe migracje z Azji i Afryki, KPO, von der Leyen, unijny dług i unijne podatki, to możesz głosować za ludzi za to odpowiedzialnych - Rozwój Morawieckiego" - kontynuuje we wpisie Mentzen.

"Jeśli nie popierasz tych wszystkich dziadostw, chcesz niskich i prostych podatków, wolności i niepodległości, masz Konfederację. Jeśli zależy ci na wyjaśnieniu sprawy tajnego bunkru żydowskiego pod CPK - jest Korona Brauna. A jeśli Twoim priorytetem jest utrzymanie zamkniętego funduszu emerytalnego Porozumienia Centrum dla Kaczyńskiego i jego kilku kolegów, masz PiS - wskazuje lider Kondeferacji.

ZOBACZ: "Czuł się obrażony". Patryk Jaki o kulisach odejścia Morawieckiego z PiS

"Dla każdego coś się znajdzie, do wyboru, do koloru!" - kończy.

Rozumiem rozgoryczenie i smutek wielu prawicowych wyborców, którzy boją się upadku PiS. Tak naprawdę jednak nic złego się nie stało. Tusk nie jest ani odrobinę bliżej wybrania kolejnych wyborów. Jest na kogo głosować!



Jeśli popierasz Zielony Ład, masowe migracje z Azji i Afryki,… — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) July 24, 2026

Mentzen o rozłamie w PiS-ie. "Do wyboru, do koloru"

Tym wpisem Mentzen nawiązał do rozłamu w PiS-ie, który jest wynikiem braku złożenia deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia "Rozwój Plus", które założył Mateusz Morawiecki. Termin na składanie deklaracji minął w czwartek o północy.

Kaczyński w piątkowym oświadczeniu poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa". - W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości - podkreślił prezes PiS.

ZOBACZ: Prezes PiS o przyszłości Morawieckiego: Na pewno nie jest liderem

Dodał, że sprawa ta jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem Morawieckiego, ale przede wszystkim - w jego ocenie - "z propozycją, która padła już wiele tygodni temu", żeby podzielić partię.

Jak informował Morawiecki deklaracji nie podpisało łącznie 40 posłów i posłanek, trzech europosłów oraz senator.