Sławomir Menzen z apelem do wyborców PiS-u. "Nic złego się nie stało"
"Rozumiem rozgoryczenie i smutek wielu prawicowych wyborców, którzy boją się upadku PiS. Tak naprawdę jednak nic złego się nie stało. Tusk nie jest ani odrobinę bliżej wybrania kolejnych wyborów. Jest na kogo głosować!" - napisał w mediach społecznościowych lider Konfederacji Sławomir Mentzen odnosząc się do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości.
"Jeśli popierasz Zielony Ład, masowe migracje z Azji i Afryki, KPO, von der Leyen, unijny dług i unijne podatki, to możesz głosować za ludzi za to odpowiedzialnych - Rozwój Morawieckiego" - kontynuuje we wpisie Mentzen.
"Jeśli nie popierasz tych wszystkich dziadostw, chcesz niskich i prostych podatków, wolności i niepodległości, masz Konfederację. Jeśli zależy ci na wyjaśnieniu sprawy tajnego bunkru żydowskiego pod CPK - jest Korona Brauna. A jeśli Twoim priorytetem jest utrzymanie zamkniętego funduszu emerytalnego Porozumienia Centrum dla Kaczyńskiego i jego kilku kolegów, masz PiS - wskazuje lider Kondeferacji.
ZOBACZ: "Czuł się obrażony". Patryk Jaki o kulisach odejścia Morawieckiego z PiS
"Dla każdego coś się znajdzie, do wyboru, do koloru!" - kończy.
Mentzen o rozłamie w PiS-ie. "Do wyboru, do koloru"
Tym wpisem Mentzen nawiązał do rozłamu w PiS-ie, który jest wynikiem braku złożenia deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia "Rozwój Plus", które założył Mateusz Morawiecki. Termin na składanie deklaracji minął w czwartek o północy.
Kaczyński w piątkowym oświadczeniu poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa". - W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości - podkreślił prezes PiS.
ZOBACZ: Prezes PiS o przyszłości Morawieckiego: Na pewno nie jest liderem
Dodał, że sprawa ta jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem Morawieckiego, ale przede wszystkim - w jego ocenie - "z propozycją, która padła już wiele tygodni temu", żeby podzielić partię.
Jak informował Morawiecki deklaracji nie podpisało łącznie 40 posłów i posłanek, trzech europosłów oraz senator.Czytaj więcej