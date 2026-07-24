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- W dojrzałych demokracjach partie obrastają różnego rodzaju stowarzyszeniami, think thankami, organizacjami - powiedział były premier Mateusz Morawiecki w telewizji wPolsce24. Jak dodał, angażowanie ludzi przysparza wyborców.

Polityk został zapytany o to, czy podpisze zobowiązanie ws. stowarzyszeń. - Nie podpisze żadnej lojalki, to mi się źle kojarzy - odparł Morawiecki. - Stowarzyszenie zajmuje się tym, co najważniejsze, zdobywa zaufanie Polaków - powiedział.

- Działajmy tak, aby zachować się godnościowo. Ludzie, którzy wstępowali do PiS, nie musza podpisywać kolejnych deklaracji - zaznaczył polityk.

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O północy minął termin ultimatum postawionego członkom PiS, które dotyczyło rezygnacji z udziału w stowarzyszeniach "prowadzących działalność polityczną". Chodzi m.in. o "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego i "Po pierwsze Polska" posła Jacka Sasina.

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w ubiegłym tygodniu zobowiązało w uchwale działaczy partii do takiego kroku. Sasin jeszcze tego samego dnia, gdy władze PiS podjęły uchwałę, ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Morawiecki zadeklarował natomiast, że zamierza pozostać w PiS i rozwijać stowarzyszenie, bo zależy mu na "wygranej ambitnej Polski".

Ruch PiS ws. stowarzyszeń. Morawiecki nie ustąpił

Członkowie stowarzyszenia Morawieckiego w ubiegły piątek, w liście skierowanym do prezesa PiS podkreślili, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od ugrupowania. Podpisało go 45 polityków PiS - posłów, senatorów i europarlamentarzystów.

W środę Morawiecki napisał na X m.in., że "rządy Zjednoczonej Prawicy i współpraca wielu środowisk w ramach PiS zmieniły Polskę" i wezwał, by iść drogą, która dała PiS zwycięstwo. "Idźmy drogą zgody, ambicji, solidarności i rozwoju" - podkreślił. W dołączonym nagraniu Morawiecki powiedział m.in., że nie pozwoli, aby "osiem lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji".

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"Działalność w Stowarzyszeniu Rozwój+ jest działalnością rozłamową i realizuje scenariusz pisany rękami wrogów, którzy chcą rozpadu szerokiego obozu polskich patriotów. Nie ulegajcie tej presji" - apelował Rafał Bochenek.

Europoseł PiS Piotr Müller stwierdził w czwartek, że "pewna grupa intrygantów przeprowadziła akcję, która próbuje wypchnąć premiera Morawieckiego i kilkudziesięciu posłów z partii".

Polityk PiS zaznaczył, że jest determinacja, aby utrzymać jedność w partii. - Grupa intrygantów, która próbuje przeprowadzić podział partii, czyli m. in. Patryk Jaki, Jacek Sasin i Jacek Kurski, wykorzystują to jako wymówkę. Konsekwentnie próbują to robić, boją się pluralizmu w partii - zaznaczył Müller.