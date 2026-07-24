Juergen Klopp został selekcjonerem reprezentacji Niemiec - potwierdziła tamtejsza federacja piłkarska.

59-letni obecnie Klopp pracował jako pierwszy trener w FSV Mainz (2001-08), Borussii Dortmund (2008-15) i Liverpoolu (2015-24). W 2019 roku sięgnął z angielskim zespołem po triumf w Lidze Mistrzów.

W trakcie pracy Kloppa w Dortmundzie w Borrusii grało trzech Polaków: Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek. W latach 2010–2014 z sukcesami reprezentowali oni barwy klubu.

Drużyna wywalczyła wtedy puchar Niemiec i zdobyła dwa razy mistrzostwo kraju. W 2013 roku Borrusia przegrała w finale Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium 1:2.

Piłka nożna. Klopp nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec

W ostatnich dwóch latach Klopp pełnił funkcję szefa ds. futbolu w Red Bullu, gdzie nadzorował sieć klubów piłkarskich prowadzonych przez ten koncern.

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Klopp zastąpił Juliana Nagelsmanna, który odszedł ze stanowiska po odpadnięciu drużyny narodowej w 1/16 finału mistrzostw świata. Drużyna Niemiec przegrała wtedy w rzutach karnych z Paragwajem.