Juergen Klopp nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Polacy dobrze go znają

Świat

Nowym trenerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec został Juergen Klopp. Zastąpił on Juliana Nagelsmanna, który odszedł po odpadnięciu drużyny w 1/16 finału mistrzostw świata. Klopp trenował wcześniej Borussię Dortmund, w której grało trzech Polaków - Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek i Jakub Błaszczykowski.

Juergen Klopp siedzący przy stole konferencyjnym, mówiący do mikrofonu.
PAP/EPA/Hannes Albert
Juergen Klopp został nowym trenerem reprezentacji Niemiec

Juergen Klopp został selekcjonerem reprezentacji Niemiec - potwierdziła tamtejsza federacja piłkarska.

 

59-letni obecnie Klopp pracował jako pierwszy trener w FSV Mainz (2001-08), Borussii Dortmund (2008-15) i Liverpoolu (2015-24). W 2019 roku sięgnął z angielskim zespołem po triumf w Lidze Mistrzów.

 

W trakcie pracy Kloppa w Dortmundzie w Borrusii grało trzech Polaków: Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek. W latach 2010–2014 z sukcesami reprezentowali oni barwy klubu.

 

Drużyna wywalczyła wtedy puchar Niemiec i zdobyła dwa razy mistrzostwo kraju. W 2013 roku Borrusia przegrała w finale Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium 1:2. 

Piłka nożna. Klopp nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec

W ostatnich dwóch latach Klopp pełnił funkcję szefa ds. futbolu w Red Bullu, gdzie nadzorował sieć klubów piłkarskich prowadzonych przez ten koncern.

 

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Klopp zastąpił Juliana Nagelsmanna, który odszedł ze stanowiska po odpadnięciu drużyny narodowej w 1/16 finału mistrzostw świata. Drużyna Niemiec przegrała wtedy w rzutach karnych z Paragwajem.

Michał Blus / polsatnews.pl
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