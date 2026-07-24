- Angażowałem się w Prawo i Sprawiedliwość jako polityk samorządowy, potem parlamentarny, wcześniej po prostu jako szeregowy działacz i mam nadzieję, że tak pozostanie - mówił Dworczyk. Polityk podkreślił, że "nigdy nie składał rezygnacji z tej aktywności".

Dworczyk podkreślił, że jego zdaniem w partii "nie ma żadnego rozłamu". - Jeżeli zostaniemy usunięci z partii, do czego oczywiście każda formacja polityczna ma prawo, to będzie w moim politycznym życiu jedno z najsmutniejszych zdarzeń - dodał.

Zaznaczył, że członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus cały czas wierzą, że ich wydalenie z partii się nie wydarzy oraz, że "przyjdzie jakaś refleksja". - Wielu z nas w stowarzyszeniu jest w Prawie i Sprawiedliwości od ćwierć wieku. Tworzyliśmy ją i chcemy nadal ją budować - zapewnił Dworczyk.

Michał Dworczyk o rozpadzie w PiS. "Wierzymy, że przyjdzie refleksja"

Polityk podkreślił, że sytuacja jest bardzo złożona, a jego zdaniem, na tym etapie, rozwiązać sprawę mogą wyłącznie rozmowy Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. - Pan premier Morawiecki mówił o tej otwartości i gotowości na rozmowę kilka minut temu - wskazał, nawiązując do wcześniejszej konferencji prasowej.

Wskazał jednak, że "nie chcę wypowiadać się na temat tego, w jakim formacie dwóch bardzo ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości powinno się spotykać i rozmawiać".

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