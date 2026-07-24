Dron zestrzelony w przestrzeni NATO. "Pierwsza taka akcja rumuńskiego myśliwca"

aktualizacja: Świat

Rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju w piątek rano - poinformował prezydent Rumunii Nicusor Dan. Ukraińska agencja Ukrinform podaje, że to pierwszy taki przypadek, choć naruszenia zdarzały się wcześniej.

Myśliwiec F-16 lecący na tle błękitnego nieba, z ogonem płomieni wydobywających się z silnika.
Wikimedia Commons, domena publiczna
Rumuński myśliwiec. Zdj. ilustracyjne.

"Dziś rano, około godziny 11.00 (godz. 10 w Polsce - przyp. red.), rumuński pilot lecący samolotem F-16 zestrzelił drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną naszego kraju" - napisał Nicusor Dan na platformie X.

 

"Obszar był niezamieszkany, dlatego pilot mógł oddać strzał bez żadnego ryzyka. Obecnie zespoły odpowiednich instytucji badają miejsce zdarzenia, aby ustalić wszystkie szczegóły tego incydentu" - wyjaśnił rumuński prezydent. Według Ukrinform to pierwszy przypadek zestrzelenia drona przez rumuński myśliwiec.

Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii

Prezydent nie sprecyzował, skąd pochodzi dron, ani jakie miał zastosowanie. Ministerstwo Obrony Rumunii sprecyzowało, że dron został zestrzelony w pobliżu gminy Padina w okręgu Buzau, na wschodzie kraju.

 

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Rumunia jest członkiem NATO, graniczącym z Ukrainą. Od wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej kraj ten odnotował wielokrotne naruszenia swojej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie bezzałogowce.

 

Jak przypomina agencja Reutera, pod koniec maja jeden z dronów uderzył w budynek mieszkalny w Gałaczu, raniąc dwie osoby. Był to pierwszy przypadek uderzenia w gęsto zaludniony obszar państwa NATO od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę.

Patryk Idziak / polsatnews.pl
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DRONF-16MYŚLIWIECRUMUNIAŚWIAT

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