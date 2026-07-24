- Jest mi ogromnie przykro, bo zajmujemy się tematami niezwykle ważnymi dla Polaków (…), natomiast musimy odpowiadać na tego typu pytania - stwierdził Przemysław Czarnek na konferencji w Świnoujściu. Z dziennikarzami rozmawiał chwilę po tym, jak prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że trzydziestu kilku członków partii opuści formację.

Powodem decyzji Kaczyńskiego jest odmówienie przez wspomnianych polityków podpisania deklaracji o braku przynależności do "prowadzących działalność polityczną" stowarzyszeń w ramach ugrupowania. Mateusz Morawiecki postanowił nie rezygnować ze swojego stowarzyszenia Rozwój Plus.

Czarnek o rozłamie w PiS. "Ten projekt był forsowany przez Morawieckiego"

Kandydat PiS na premiera podkreślił, że "mamy do czynienia z rozłamem i z rozłamowcami". - Trzeba sprawę nazywać po imieniu - stwierdził Czarnek. Jednocześnie nie chciał wypowiadać się negatywnie o wskazanych politykach, twierdząc, że ulegli Morawieckiemu.

Jak mówił Czarnek, blisko 200 parlamentarzystów "bez żadnego problemu podpisało oświadczenie". - Nikt nie wymyślał głupot, że to jest jakaś lojalka. (…) (Politycy, którzy nie podpisali - red.) stawiali sprawę na głowie, tak jakby oni tu byli jakąś elitą - dodał.

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Według Czarnka już podczas spotkania w kwietniu z nim i prezesem PiS Morawiecki wyraził chęć i potrzebę stworzenia nowej partii. - Tłumaczyłem wtedy Mateuszowi Morawieckiemu, że łowić elektorat po lewej stronie sceny politycznej można, ale ze wspólnej łodzi PiS, że będzie to bardziej efektywne - wyjaśnił.

- Projekt budowy nowej partii to nie jest projekt nowy. Ten projekt był forsowany przez Mateusza Morawieckiego - wskazał Czarnek, wyrażając żal, że nie udało się odwieść byłego premiera od tego zamiaru.

Kaczyński: Nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej

Podczas konferencji w siedzibie PiS w południe Jarosław Kaczyński tłumaczył, że wiedział o propozycji podziału partii, którą składała "osoba wiarygodna, bardzo istotna" w Prawie i Sprawiedliwości.

- Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię. W tej sytuacji my nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu, planu podziału partii - wyjaśnił polityk.

We wtorek ma odbyć się posiedzenie komitetu politycznego, któremu zostanie przedstawiona informacja o skreśleniu części członków z listy.