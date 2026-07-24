Był blisko prezesa Kaczyńskiego. Odszedł wraz z Morawieckim

Polityk PiS odniósł się w ten sposób do sporu w partii, która podzieliła się na zwolenników Mateusza Morawieckiego, tzw. "harcerzy" oraz przeciwników polityki byłego premiera, czyli wspomnianych we wpisie "maślarzy". Na ich czele stoją Tobiasz Bocheński, Jacek Sasin, Przemysław Czarnek i Patryk Jaki.

Jarosław Kaczyński pozostaje najwybitniejszym politykiem 35 lat, ale Maślarze prowadzą PiS do klęski. Myślę, że nadejdzie taki dzień, gdy Prezes ich pogoni i razem pójdziemy po zwycięstwo. — Ryszard Terlecki (@RyszardTerlecki) July 24, 2026

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Ryszard Terlecki był przez lata jednym z najbliższych współpracowników prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W czasach PRL był związany z KOR i „Solidarnością”, po 1989 roku parokrotnie bezskutecznie kandydował do Sejmu, dwukrotnie zasiadał w Radzie Miejskiej Krakowa.

W 2006 roku był kandydatem PiS w wyborach na prezydenta Krakowa, przegrał w II turze z Jackiem Majchrowskim. Od 2007 roku Terlecki jest parlamentarzystą, członkiem PiS został w 2008 roku. Pełnił funkcję m.in. szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie – wiceszefa tego klubu; przez dwie kadencje parlamentarne był wicemarszałkiem Sejmu.

Ryszard Terlecki ostro o PiS "Doprowadzi do klęski"

Jarosław Kaczyński ogłosił, że po upływie ultimatum "harcerze" zrezygnowali z członkostwa w partii. We wtorek ich wyjście ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS. Były premier i jego zwolennicy twierdzą natomiast, że to "intryganci" chcieli wypchnąć ich z partii.

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W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczyła przede wszystkim członków stowarzyszenia "Rozwój Plus", które założył Morawiecki.

Jak informował Morawiecki deklaracji nie podpisało łącznie 40 posłów i posłanek, trzech europosłów oraz senatora.