O tym, że na wschodzie Polski zrobi się mokro i burzowo świadczą prognozy udostępnione przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pogoda w tej części kraju mocniej się zepsuje w drugiej połowie dnia.

Deszcz i burze zakryją wschód Polski. IMGW ostrzega w czterech województwach

W piątek pogoda będzie się zdecydowanie różnić, w zależności od regionu. Na zachodzie, który znajdzie się w zasięgu wyżu Norbert, będzie spokojnie i przeważnie sucho, a na wschodzie dalej będzie niżowo, z burzami i mocniejszymi opadami deszczu.

ZOBACZ: Burze i ulewy rozleją się po Polsce. Synoptycy wskazali konkretne dni

Pochmurnie i mokro w wielu miejscach jest od rana, jednak od godzin południowych we wschodniej połowie Polski może zagrzmieć w wielu miejscach. Synoptycy IMGW wystosowali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw:

podlaskiego ;

; wschodnich rejonów mazowieckiego ;

; lubelskiego ;

; wschodniej połowy podkarpackiego.

Powyższe ostrzeżenia zaczną obowiązywać w południe i utrzymają się do godz. 21:00 - informuje IMGW.

Podczas burz na wschodzie mocno popada deszcz. Według synoptyków w wielu regionach suma opadów wyniesie 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Niektóre burze mogą być jednak stacjonarne lub przesuwać się bardzo powoli i w tych miejscach suma opadów może być nawet dwukrotnie większa - do około 30 litrów wody na metr kwadratowy.

WXCHARTS Cała wschodnie połowa kraju zagrożona jest burzami z intensywnymi opadami deszczu. Alerty IMGW pierwszego stopnia wydano dla czterech województw

Nie będzie to jedyny rodzaj opadów, z jakim będą mieli do czynienia mieszkańcy wschodnich województw. Miejscami w trakcie burz spadnie również drobny grad, "lokalnie w nieco większej ilości" - napisano w prognozie.

ZOBACZ: Pogoda zdecydowanie postawiła na jesień. Mamy potwierdzenie w prognozie

Im dalej na zachód, tym będzie spokojniej. Co prawda bliżej centrum możliwe będą jeszcze słabe burze, jednak na zachodzie kraju przez cały dzień już ich nie będzie.

Deszcz ze śniegiem w lipcu. Jest na to szansa

Tak jak przez dużą część lipca, w piątek również doświadczymy pogody bardziej kojarzącej się z jesienią niż latem. Szczególnie mocno będzie to widoczne na szczytach Tatr, gdzie może spaść deszcz, a nawet deszcz ze śniegiem.

ZOBACZ: Europa ma poważny problem. Miliardy euro znikają wraz z wodą

Przez cały dzień będzie chłodno, a najbardziej na terenach podgórskich Karpat, gdzie nie należy się spodziewać więcej niż 14-17 st. C. Także na nizinach temperatury w dalszym ciągu nie zachwycą i wyniosą przeważnie od 18 do 22 st. C.

WXCHARTS W zdecydowanej większości kraju będzie chłodno: kilkanaście stopni nawet w najcieplejszych godzinach dnia

Miejscami uczucie chłodu może zwiększać wiatr, który lokalnie może być umiarkowany i porywisty.

ZOBACZ: Najpierw jesień, później lato. Pogoda ma dla nas niespodziankę

Lato nie powiedziało jednak jeszcze ostatniego słowa i w weekend przypomni o sobie. Od soboty ma zrobić się zdecydowanie cieplej, a w niedzielę lokalnie na zachodzie może się nawet zrobić upalnie.