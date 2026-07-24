Buntownicy z PiS wyrzuceni. Reakcja Mateusza Morawieckiego

- Do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność obozu Prawa i Sprawiedliwości - powiedział były premier Mateusz Morawiecki na piątkowej konferencji.

- Jeszcze dzisiaj rano wysłałem list z nowymi propozycjami dla pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego po to, żeby podkreślić, że deklaracja, która została wynegocjowana, jest deklaracją, która ma bardzo solidne podstawy i zależało nam na tym, żeby w ramach tego, co wcześniej zostało ustalone, działali w oparciu o tę strategię, która umownie się nazywa strategią dwóch płuc - dodał.

- Spory na tej prawicy są sporami w rodzinie - zaznaczył były premier. - Tak naprawdę ostrze ataku kierujemy w stronę tego bardzo, bardzo niedobrego rządu koalicji rządzącej, w stronę rządu Donalda Tuska, który dewastuje nasz dom - dodał.

Morawiecki podkreślił również, że obecnie polska prawica nie ma hegemona, lecz kilka nurtów.

Rozłam w PiS. Morawiecki: Ta konferencja jest krzykiem jedności

- Ze mną są ludzie, którzy zakładali PiS. To są ludzie, którzy budowali od podstaw struktury i w wielkim dziele poprawy losu Polaków odegrali ogromną rolę. Byliśmy ludźmi, którzy na pierwszym miejscu stawiali Polskę, a nie partię. Nie mogliśmy pogodzić się z tym, aby zmusić nas do podpisywania "lojalki" - zaznaczył były premier.

Morawiecki na pytanie, czy będzie nowa partia i klub odparł, wszystkie plany dotyczące przyszłości muszą zostać przedyskutowane. Polityk zaznaczył, że jego środowisko liczy obecnie czterdziestu posłów, jednego senatora i trzech europosłów.

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- Ta nasza konferencja jest takim krzykiem jedności. Może nastąpi opamiętanie - zaapelował były premier. - Drodzy koledzy intryganci, może o to wam chodziło, aby wypchnąć nas z PiS. To jest skutek tych intryg, do których jesteście przyzwyczajeni. Nie będę podawał waszych personaliów - powiedział polityk, zwracając się do partyjnych kolegów.

Morawiecki zaznaczył, że "cały czas jest otwarty na porozumienie". - Jednocześnie też pokazujemy naszą siłę, determinację, nasz plan, naszą odwagę - dodał. Były premier zapytany o możliwość pojednania, odparł, że "zawsze można się cofnąć".

- Jesteśmy w momencie, w którym wyciągnięta ręka do zgody została odtrącona. Będziemy się zastanawiać nad strategią na przyszłość - powiedział polityk....

Jarosław Kaczyński wyrzuca polityków z PiS. Odpowiedź Morawieckiego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w piątek, że około trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w formacji. We wtorek ma zebrać się Komitet Polityczny PiS, który zatwierdzi ich decyzję.

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- Fakt jest oczywisty. Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. Podjęli taką decyzję, jaką podjęli - powiedział w piątek Kaczyński.



Prezes PiS podkreślił, że partia nie chce "się rozstawać (z ustępującymi posłami - red.) w jakiejś niechęci, czy jeszcze jakichś silniejszych uczuciach negatywnych". - Tak to się po prostu ułożyło - stwierdził. To echa ultimatum, jakie PiS postawił w sprawie stowarzyszeń, czemu sprzeciwił się Mateusz Morawiecki i jego stronnicy wewnątrz PiS.