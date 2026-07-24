Strażacy i ratownicy walczący z żywiołem mówią o "apokaliptycznym pożarze” i "dantejskich scenach”. Ogień wielokrotnie przemieszczał się na kolejne tereny, tworząc nowe fronty pożaru.

Jak informuje agencja AFP, pożar strawił co najmniej kilka domów w turystycznej miejscowości Lège-Cap-Ferret, położonej na północ od zatoki Arcachon. Władze ostrzegają, że wysokie temperatury i silny wiatr utrudniają prowadzenie akcji gaśniczej.

Jak poinformowała prefektura, około godz. 1 w nocy ogień przełamał linię obrony utworzoną przez strażaków. W związku z tym zarządzono natychmiastową ewakuację pierwszych miejscowości na turystycznym półwyspie Cap-Ferret, a nad ranem rozszerzono ją na kolejne miejscowości.

Francja walczy z pożarem. Strażacy bronią każdego domu

Mieszkańcy i turyści zostali wezwani do natychmiastowego opuszczenia zagrożonych terenów drogą prowadzącą w kierunku Bordeaux. Władze uruchomiły także transport morski dla osób opuszczających półwysep.

Najbardziej zagrożona pozostaje wspomniana wcześniej miejscowość Lège-Cap-Ferret, która przez większą część roku liczy około 8 tys. mieszkańców. Latem przyjeżdżają tam jednak dziesiątki tysięcy turystów.

🔥 ALERTE - Un monstre. Le mégafeu hors de contrôle en #Gironde prend des proportions phénoménales et a maintenant parcouru près de 5000 hectares depuis hier ! L'incendie a atteint Lège-Cap-Ferret où des maisons sont en flammes, des explosions sont entendues, la mairie et des… pic.twitter.com/DRMpwNlZsM — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 23, 2026

Jak przekazał komendant straży pożarnej departamentu Żyronda Marc Vermeulen, strażacy "bronią każdego domu" zagrożonego przez ogień.

Mer Lège-Cap-Ferret Philippe de Gonneville przyznał, że sytuacja jest niepokojąca. Zwrócił uwagę, że akcję gaśniczą utrudniają wysokie temperatury przekraczające 30 st. C oraz silny wiatr.

Według najnowszych informacji w departamencie Landy ewakuowano już ponad 23 tys. osób. W Żyrondzie wcześniej swoje domy opuściło około 20 tys. mieszkańców i turystów. Łącznie daje to ponad 40 tys. ewakuowanych.

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Pożary we Francji. Wysokie temperatury nie pomagają w walce z żywiołem

Największy pożar w Żyrondzie objął już ponad 4,8 tys. hektarów. Drugi, w rejonie Biscarrosse w departamencie Landy, rozprzestrzenił się na ponad 2,5 tys. hektarów.

Z ogniem walczą setki strażaków. W rejonie Lège-Cap-Ferret jeden z ratowników został ranny po wybuchu gazu podczas gaszenia pożaru. Ogień uszkodził również kilka domów.

Według francuskich służb najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru w Żyrondzie był nieszczęśliwy wypadek. W Landach ogień miał natomiast wybuchnąć po zapaleniu się pojazdu w pobliżu Biscarrosse.

ALERTE - Situation chaotique. Alors que des centaines de pompiers sont déjà mobilisés en Gironde, l'incendie de #Biscarrosse, dans les Landes, prend de l'ampleur ce soir et a déjà parcouru des centaines d'hectares. Les flammes ont atteint des maisons et un centre équestre. Les… pic.twitter.com/pwVh7blRzs — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 23, 2026

Francuskie służby nie ukrywają, że sytuacja pozostaje bardzo trudna. Prefekt departamentu Landy Gilles Clavreul ocenił, że front pożaru ma nadal "bardzo niekorzystny" przebieg, a płomienie w wielu miejscach ponownie się rozprzestrzeniają.

Niepokój budzą również prognozy pogody. W piątek na południowym zachodzie Francji temperatura ma sięgnąć 38 st. C, a lokalnie nawet 40 st. C, co może dodatkowo utrudnić akcję gaśniczą.

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Francja poprosiła Unię Europejską o pomoc

Prezydent Emmanuel Macron poinformował, że Francja uruchomiła unijny mechanizm ochrony ludności. Jak przekazał, do walki z pożarami mają wkrótce dołączyć dwa chorwackie samoloty gaśnicze Canadair, dwa portugalskie Air Tractory oraz ciężkie śmigłowce Black Hawk z Czech i Słowacji.

La situation reste sous très forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier en Gironde.



Mes pensées vont à nos sapeurs-pompiers et aux forces de secours qui luttent sans relâche sur le front des flammes. Leur courage force le respect.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2026

"Wzywam naszych rodaków do najwyższej czujności. Każdy gest ma znaczenie, by chronić nasze życie, nasze domy, nasze lasy, nasze krajobrazy" - napisał Macron.

Pożary sieją spustoszenie także w Hiszpanii

Z żywiołem walczy również Hiszpania. Pod Madrytem ewakuowano ponad 3,5 tys. mieszkańców miejscowości Aldea del Fresno. Kolejnym 6,5 tys. osób zalecono pozostanie w domach i zamknięcie okien.

W całym kraju strażacy walczą obecnie z około setką pożarów, które od początku sezonu strawiły już ponad 100 tys. hektarów. Dramatyczna sytuacja utrzymuje się m.in. w regionach Kastylii-La Manchy, Kastylii i León oraz Andaluzji, gdzie wysokie temperatury i silny wiatr - podobnie jak we Francji - sprzyjają rozprzestrzenianiu się ognia.