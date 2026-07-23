Prokuratur Krajowa twierdzi, że zebrano "dowody dostatecznie uzasadniające podejrzenie popełnienia przez Michała Wosia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków jako funkcjonariusz publiczny - sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości".

Sprawa Michała Wosia. Żurek chce przymusowego doprowadzenia posła do prokuratury

Żurek już w lutym występował do Sejmu z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie Wosia do odpowiedzialności karnej. W maju marszałek Sejmu przekazał oświadczenie posła, w którym ten zrzekł się immunitetu formalnego, ale podtrzymał immunitet materialny i prawo do nietykalności osobistej.

"W konsekwencji wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej, w tym także zrzeczenie się immunitetu formalnego przez samego posła, nie uchyla ochrony wynikającej z nietykalności osobistej. Zatrzymanie posła, także w celu jego przymusowego doprowadzenia do wykonania czynności procesowych, wymaga odrębnej zgody Sejmu" - wyjaśnia Prokuratura Krajowa.

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Po tym, jak poseł zgodził się na pociągnięcie go do odpowiedzialności, prokuratura mogła przedstawić mu zarzuty i przeprowadzić z jego udziałem czynności procesowe. W praktyce jednak okazało się to niemożliwe, bo Michał Woś nie przyszedł do prokuratury. "W świetle całokształtu okoliczności prokurator uznał te niestawiennictwa za nieusprawiedliwione" - podano w komunikacie.

Woś nie stawił się na wezwanie prokuratury. Odmówił przyjęcia pisma

"W okresie od 1 czerwca 2026 r. do 6 lipca 2026 r. Michał Woś skierował kilka pism do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, w tym wniosek o przeprowadzenie czynności w innej jednostce organizacyjnej prokuratury. Wniosek o przeprowadzenie czynności w drodze pomocy prawnej został przez prokuratora merytorycznie rozpoznany i oddalony, a decyzję tę usiłowano doręczyć Michałowi Wosiowi za pośrednictwem funkcjonariuszy policji, jednak odmówił on przyjęcia korespondencji" - opisuje PK.

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Według prokuratury zachowanie Michała Wosia świadczy o celowym utrudnianiu postępowania i przedłużaniu sprawy. Mimo prawidłowych wezwań poseł nie stawiał się na czynności procesowe, dlatego prokurator uznał, że konieczne jest jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Śledczy oceniają również, że postawa posła jest sprzeczna z zasadą równości obywateli wobec prawa.