Villa Kolbe, na której terenie dokonano znaleziska, to XIX-wieczna zabytkowa willa na terenie Radebeul w Saksonii. Mająca bogatą historię neorenesansowa budowla wzbudziła zainteresowanie 55-letniego restauratora René Kuhnta, który kupił ją od miasta w ubiegłym roku. Mężczyzna postanowił wyremontować obiekt.

Jak relacjonował, pewnego dnia odwiedził go starszy mężczyzna, który zainspirował go do poszukiwań na terenie posiadłości. - Dał mi wskazówkę, że w 1945 r., przed inwazją Armii Czerwonej, wiele kosztownych rzeczy zostało ukrytych. Wszystko, co błyszczało, zostało ukryte - mówił.

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Swoje poszukiwania Kuhnt rozpoczął od znajdującego się trzy metry pod powierzchnią ziemi zbiornika na nieczystości. - Przeszukałem kanał ściekowy długim kijem i natknąłem się na coś - opowiadał.

W głębokim na 60 centymetrów szambie znajdowała się pozłacana ozdoba w kształcie słońca. Po jej wydobyciu okazało się, że to zwieńczenie jednej z iglic willi. Średnica ważącego 25 kilogramów przedmiotu wynosi 80 centymetrów.

Niezwykłe odkrycie w szambie. 55-latek zlokalizował zabytkowy, złoty ornament

55-latek wskazuje, że jego kolejnym krokiem będzie wypompowanie nieczystości ze zbiornika. - Mam nadzieję znaleźć więcej - powiedział.

Jak informuje serwis Tag 24 ozdoba jest dobrze zachowana. Zabytkowy ornament ma zostać wkrótce odrestaurowany i ponownie umieszczony na dachu, skąd zdjęto go ok. 80 lat temu.

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Odkrywca wskazuje też, że na terenie posiadłości jest więcej miejsc, w których można było ukryć cenne przedmioty. Zapowiada, że zamierza je odnaleźć.

Źródło: Tag 24, SZ Radebeul