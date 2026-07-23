Zaskakujące znalezisko w szambie. 55-latek nie wierzył własnym oczom

Świat Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl

55-letni mężczyzna odnalazł w szambie na terenie kupionej niedawno posiadłości pozłacaną ozdobę w kształcie słońca. Znalezisko waży ok. 25 kilogramów. Wiele wskazuje na to, że to nie jedyny skarb, jaki ukryty został w okolicach posesji.

Mapa z zaznaczonym obszarem Radebeul w Niemczech, nakładająca się na zdjęcie mężczyzny trzymającego znaleziony złoty ornament.
Google Maps/Facebook/SZ Radebeul
René Kuhnt znalazł zabytkowy, złoty ornament w szambie willi w Radebeul

Villa Kolbe, na której terenie dokonano znaleziska, to XIX-wieczna zabytkowa willa na terenie Radebeul w Saksonii. Mająca bogatą historię neorenesansowa budowla wzbudziła zainteresowanie 55-letniego restauratora René Kuhnta, który kupił ją od miasta w ubiegłym roku. Mężczyzna postanowił wyremontować obiekt.

 

Jak relacjonował, pewnego dnia odwiedził go starszy mężczyzna, który zainspirował go do poszukiwań na terenie posiadłości. - Dał mi wskazówkę, że w 1945 r., przed inwazją Armii Czerwonej, wiele kosztownych rzeczy zostało ukrytych. Wszystko, co błyszczało, zostało ukryte  - mówił.

 

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Swoje poszukiwania Kuhnt rozpoczął od znajdującego się trzy metry pod powierzchnią ziemi zbiornika na nieczystości. - Przeszukałem kanał ściekowy długim kijem i natknąłem się na coś - opowiadał.

 

W głębokim na 60 centymetrów szambie znajdowała się pozłacana ozdoba w kształcie słońca. Po jej wydobyciu okazało się, że to zwieńczenie jednej z iglic willi. Średnica ważącego 25 kilogramów przedmiotu wynosi 80 centymetrów.

Niezwykłe odkrycie w szambie. 55-latek zlokalizował zabytkowy, złoty ornament

55-latek wskazuje, że jego kolejnym krokiem będzie wypompowanie nieczystości ze zbiornika. - Mam nadzieję znaleźć więcej - powiedział.

 

Jak informuje serwis Tag 24 ozdoba jest dobrze zachowana. Zabytkowy ornament ma zostać wkrótce odrestaurowany i ponownie umieszczony na dachu, skąd zdjęto go ok. 80 lat temu. 

 

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Odkrywca wskazuje też, że na terenie posiadłości jest więcej miejsc, w których można było ukryć cenne przedmioty. Zapowiada, że zamierza je odnaleźć.

 

Źródło: Tag 24, SZ Radebeul

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NIEMCYSAKSONIAŚWIATSZAMBOVILLA KOLBE

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