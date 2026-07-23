Wyniki losowania Lotto na 23 lipca. Sprawdź, czy wygrałeś

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 23 lipca 2026 roku, to:

18, 9, 5, 43, 22, 19

W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż szesnaście milionów złotych.

Następne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 25 lipca 2026 roku o godzinie 22:00.

Najwyższa wygrana w Lotto do tej pory wyniosła trzydzieści sześć milionów złotych i została zdobyta 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 23 lipca 2026 roku, to:

38, 10, 13, 46, 9, 34

W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3 zł) i dopłacić 1 zł.

W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana w Lotto Plus do tej pory wyniosła jeden milion złotych i została zdobyta 9 czerwca 2026 roku w Pieszycach.

Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 25 lipca 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 23 lipca 2026 roku, to:

27, 28, 33, 8, 42

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 zł. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.

Najwyższa wygrana w Mini Lotto do tej pory wyniosła sześćset jedenaście tysięcy złotych i została zdobyta 31 grudnia 2025 roku w Murowanej Goślinie.

Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 24 lipca 2026 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 23 lipca 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 15, 5, 48, 34, 74, 38, 42, 80, 10, 17, 60, 18, 54, 57, 77, 47, 29, 55, 12, 40 (Plus: 40)

Losowanie o 22:00: 30, 14, 47, 15, 7, 24, 52, 33, 75, 1, 76, 66, 43, 80, 8, 58, 59, 35, 25, 62 (Plus: 62)

W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.

Najwyższa wygrana w Multi Multi do tej pory wyniosła siedem milionów złotych i została zdobyta 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 21 lipca 2026 roku, to:

Liczby główne: 4, 8, 10, 17, 37

Euronumery: 5, 7

W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 300 milionów złotych.

Najwyższa wygrana w EuroJackpot w Polsce do tej pory wyniosła dwieście trzynaście milionów złotych i została zdobyta 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim.

Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 24 lipca 2026 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 23 lipca 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 8, 21, 13, 9, 5, 3, 18, 1, 22, 15, 24, 2

Losowanie o 22:00: 21, 22, 11, 9, 19, 17, 13, 15, 7, 14, 20, 6

W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za 2 zł. Gracz sam decyduje, czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.

Najwyższa wygrana w Kaskadzie do tej pory wyniosła dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i została zdobyta 11 maja 2026 roku przez Internet.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 23 lipca 2026 roku, to:

8, 27, 16, 9, 28 oraz 4

W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 5 zł. Główna wygrana to pięć tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat.

Najwyższa wygrana w Ekstra Pensji do tej pory wyniosła pięćdziesiąt tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat) i została zdobyta 15 października 2017 roku w Warszawie.

Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 24 lipca 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 23 lipca 2026 roku, to:

32, 2, 33, 15, 13 oraz 4

W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.

Najwyższa wygrana w Ekstra Premii do tej pory wyniosła jeden milion złotych i została zdobyta 3 października 2022 roku w Ryczywole.

Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 24 lipca 2026 roku o godzinie 22:00.

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mbd / polsatnews.pl