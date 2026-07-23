Prawie 12 tys. osób, w tym ponad 10 tys. turystów ewakuowano z obozowisk i wakacyjnych ośrodków na południowym zachodzie Francji w nocy ze środy na czwartek i czwartek rano. Powodem jest rozległy pożar lasu w departamencie Żyronda na południowym zachodzie Francji, którego strażakom wciąż nie udało się ugasić.

Pożar większy od Gibraltaru. Ewakuowano turystyczne okolice

Pożar rozgorzał nieopodal miejscowości Le Porge i pochłonął już ponad 2400 hektarów lasu sosnowego. Ma powierzchnię trzy razy większą od Gibraltaru.

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Walka z ogniem jest bardzo utrudniona, a sam pożar "trudny do zrozumienia" - powiedział serwisowi Sud-Ouest wiceprefekt Żyrondy Jean-Louis Amat. Według niego płomienie często pojawiają się w różnych miejscach i rozprzestrzeniają w różnych kierunkach.

🔥🚒HUGE FIRE IN GIRONDE (France)🔥

Today, if you have decided to go to the beach around Le Porge, Lacanau and Lège Cap Ferret: POSTPONE your schedule and avoid the area.

🚨STAY AWAY FROM THERE FOR YOUR SAFETY.



If you see something say something: 🚔👮1️⃣7️⃣ 🔥🧑‍🚒1️⃣8️⃣ pic.twitter.com/GYbc8VYL2t — Association 911-17 (French police association) (@asso91117) July 23, 2026

Pożar zaczął się w środę w okolicach południa, po czym bardzo szybko rozprzestrzenił się na gęsty sosnowy las. Według burmistrza miejscowości Le Porge Martiala Zaninettiego pożar mogła wywołać maszyna oczyszczająca zarośla, pracująca w okolicy. Śledztwo w tej sprawie podjęła miejscowa policja.

Miejscami płomienie miały 10 metrów wysokości. Pracujący na miejscu kapitan straży pożarnej Wilfried Schneider powiedział serwisowi la Novelle Repoublique, że jest to "pożar o rzadkiej gwałtowności".

🔥 Plus de 10 000 personnes ont dû être évacuées en raison de l'incendie de Saumos, en Gironde



Toujours actif ce jeudi matin, le feu poursuit sa progression après une nuit de lutte intense



🌳 Plus de 2 000 hectares ont déjà été ravagés par les flammes



🚒 500 soldats du feu… pic.twitter.com/McRW6CTukb — Association Prévention & Signalement Feux De Forêt (@asso_psfdf) July 23, 2026

Ze względu na jego rozmiary trzeba było ewakuować tysiące osób w bardzo popularnej wśród turystów okolicy. Ewakuowano między innymi obozy turystyczne Aux Couleurs du Ferret, La Prairie, La Pinède, Brémontier, Le Truc Vert i Le Grand Crohot. Tylko z jednego z obozowisk ewakuowano 3500 osób. Swoje domy musiało również opuścić co najmniej 700 mieszkańców Le Porge.

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Jak dotąd w pożarze nikt nie ucierpiał, nie został też spalony żaden budynek, jednak sytuacja wciąż nie jest opanowana. Ogień przemieszcza się w kierunku miasta Lège-Cap-Ferret.

Władze regionu Nowa Akwitania poprosiły zarówno mieszkańców, jak i turystów o niezbliżanie się do rejonów Saumos, Le Porge oraz półwyspu Lège-cap-ferret. Kilka dróg zostało zamkniętych.

W czwartek rano ogłoszono, że z powodu pożarów wszystkie kursy promów z Arcachon i Le Moulleau do Cap Ferret, Le Canon i Andernos zostały zawieszone do odwołania.

To kolejny z serii niebezpiecznych pożarów trapiących Francję, która od wielu tygodni zmaga się z potężnymi falami upałów.

Francja rozgrzana do czerwoności. Fala upałów nie słabnie

Niedawno do poważnych zniszczeń doszło pod Paryżem, gdzie płonął wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO las Fontainebleau. Tam spłonęło ponad 2 tys. hektarów.

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Choć to dopiero początek letniego sezonu, statystyki pożarów we Francji już teraz są gorsze niż w poprzednich latach. Z rządowych danych wynika, że od stycznia 2026 roku zanotowano tam 12,5 tys. pożarów, które pochłonęły powierzchnię ponad 44 tys. hektarów. To więcej niż w całym 2022 roku, kiedy spłonęły tereny o powierzchni 30 tys. hektarów.

Od maja Francję nawiedziły trzy fale intensywnych upałów. W wielu miejscach temperatury przekraczały 40 st. C. Na południu kraju wciąż jest gorąco - w środę w miejscowości Lodeve było 37,8 st. C, w Tuluzie, Brive i Dax zanotowano 35 st. C, a w Bordeaux i Marsylii 34 st. C.

Źródło: AFP, "Le Parisien", Lanouvellerepublique