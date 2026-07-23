Do zdarzenia doszło w miniony weekend. Zaobserwowała je między innymi Tanya Saueressig z Livingston w stanie Montana. Jak relacjonowała w rozmowie z portalem Cowboy State Daily, stała na kładce około godz. 19, gdy zobaczyła ruch na matach mikrobiologicznych.

- Stanęłam jak wryta i pomyślałam: "To ludzie? To nie mogą być ludzie. Nikt nie jest aż tak głupi" - wspominała. Kobieta obawiała się, że tłum przy punkcie widokowym za chwilę będzie świadkiem czyjejś śmierci. - Kobiety były w miejscu, gdzie nikt nie mógłby im pomóc - mówiła.

Co uwieczniło nagranie z Grand Prismatic Spring

Dwie kobiety najprawdopodobniej weszły na teren źródła od strony szlaku Fairy Falls Trail i ruszyły po matach mikrobiologicznych; żywych koloniach bakterii, które tworzą charakterystyczne kolorowe pierścienie wokół Grand Prismatic Spring. Jak relacjonowała Saueressig, spacerowały beztrosko i robiły selfie w odległości ok. 15 metrów od krawędzi źródła.

- Wpadłam w taką furię, że dosłownie łzy napłynęły mi do oczu. Widać było, że po prostu sobie idą i robią zdjęcia, bez żadnej troski. Kompletnie nie zdawały sobie sprawy, co mają pod stopami - opowiadała.

Nie wiadomo, czy kobiety zostały zidentyfikowane. Zdarzenie uwieczniło jednak kilkoro turystów, a nagrania z kładki i z punktu widokowego szybko zaczęły krążyć po kolejnych profilach i serwisach.

Blueriddertattoo110 Instagram

Lifeonnarsing Instagram

W komentarzach internauci domagali się wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec kobiet.

Kolejny krok mógł skończyć się tragedią

Podłoże wokół gorących źródeł to cienka skorupa z krzemionki i osadów. Woda w Grand Prismatic ma od ok. 63 do 87 st. C. Ze względu na wysokość, na jakiej leży Yellowstone (ok. 2200 m n.p.m.), woda wrze tam już w ok. 93 st. C. Temperatura Grand Prismatic jest więc bliska wrzeniu. Przy takich wartościach oparzenia trzeciego stopnia mogą wystąpić w ułamku sekundy.

Od 1890 roku w Yellowstone i okolicach odnotowano co najmniej 22 zgony związane z gorącymi źródłami. W 2016 r. 23-letni Colin Scott z Portland w stanie Oregon zszedł z kładki w Norris Geyser Basin. Wraz z siostrą oddalił się od niej o ok. 200 metrów, szukając miejsca do kąpieli w gorącym źródle.

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Mężczyzna pochylił się, aby sprawdzić temperaturę wody, poślizgnął się i wpadł do środka. Jego ciało uległo niemal całkowitemu rozpuszczeniu w kwaśnej wodzie. W czerwcu 2025 roku podobny los spotkał bizona, który wpadł do Grand Prismatic i zginął w wodzie o temperaturze blisko 71 st. C.

Za złamanie zakazu są kary

Przepisy federalne zabraniają schodzenia z kładek w strefach hydrotermalnych Yellowstone. Za wejście na teren gorących źródeł grożą: grzywna, kara więzienia oraz wieloletni zakaz wstępu do parku. Mimo to kładka przy Grand Prismatic nie jest objęta stałym nadzorem. Saueressig przyznała, że nie miała zasięgu w telefonie i nie widziała w pobliżu żadnego strażnika parku.

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Greg Jackson, były zastępca szefa pionu Służby Parków Narodowych (NPS) ds. egzekwowania prawa i bezpieczeństwa, komentował dla Cowboy State Daily, że niezależnie od liczby barier i tablic zawsze znajdzie się 0,1 proc. ludzi, którzy zignorują zasady.

- Buduje się infrastrukturę dla 99,9 proc. ludzi, którzy tego nie robią, a potem trafiają się tacy, którzy tej infrastruktury nie widzą albo uznają, że ich nie dotyczy - skwitował.

red. / polsatnews.pl