Do zdarzenia doszło we wtorek w Złatopilu w obwodzie charkowskim. Dwóch mężczyzn w wieku 24 lat i jeden 27-latek spotkali się przy samochodzie, gdzie postanowili wypić alkohol. Sytuacja przybrała dramatyczny obrót, gdy jeden z nich zdjął bluzę i podał ją koledze.

Wybuch granatu w Ukrainie. Zginęli trzej mężczyźni

Jak przekazali świadkowie, drugi z mężczyzn sprawdził kieszeń bluzy, w której znalazł granat. Nieostrożnie pociągnął za zawleczkę zabezpieczającą, jednak nie zdążył odrzucić ładunku.

Wszyscy trzej mieszkańcy obwodu charkowskiego zginęli na miejscu. "Obecnie policja ustala wszystkie okoliczności tragedii. Postępowanie przedprocesowe trwa" - przekazały służby.

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Na udostępnionym przez ukraińską policję zdjęciu widać samochód z roztrzaskaną tylną szybą i niemal doszczętnie zniszczoną klapą bagażnika. Na drugim planie można dostrzec inne auta z szybami powybijanymi prawdopodobnie na skutek rozejścia się fali uderzeniowej.

Apel ukraińskiej policji. "Nie przechowujcie broni"

Sprawa została sklasyfikowana jako wypadek, ale z uwagi na wybuch granatu konieczne jest przeprowadzenie dokładnego śledztwa, w tym ustalenie pochodzenia ładunku.

"Policja obwodu charkowskiego apeluje do obywateli, aby nie przechowywali broni, amunicji ani innych materiałów wybuchowych. Każde nieostrożne obchodzenie się z nimi może prowadzić do śmiertelnych konsekwencji" - podkreślono w komunikacie służb.

Po wybuchu pełnoskalowej wojny z Rosją wielu cywilom wydano dziesiątki tysięcy sztuk broni palnej w ramach tworzenia grup samoobrony. Ukraińskie władze od lat zwracają uwagę, że po zakończeniu konfliktu odzyskanie nielegalnie przechowywanych środków zbrojnych, w tym granatów i ładunków wybuchowych, będzie jednym z największych wyzwań w przywracaniu porządku i bezpieczeństwa.