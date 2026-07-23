Sprawa lekarzy zmarłego ojca Zbigniewa Ziobry. Sąd wydał wyrok

- Wyrok jest prawomocny. Dalszemu zaskarżeniu w trybie zwyczajnych środków zaskarżenia nie podlega. Kasacjom oczywiście podlega - przekazał sędzia.

Sąd podtrzymał wyrok w sprawie trzech lekarzy, odpowiedzialność czwartego przedawniona

Wyrok sądu niższej instancji wobec lekarza oddziału kardiologii, pełniącego funkcję kierownika pracowni hemodynamiki, został uchylony. Sąd stwierdził, że z uwagi na rolę na medyku ciążył obowiązek zapobiegania negatywnych skutkom leczenia. Uznał również, że w następstwie błędnej oceny objawów Zbigniewa Ziobry lekarz podjął samodzielną decyzje o błędnym wyborze metody leczenia (angioplastyki), podczas gdy metodą wskazaną była operacja kardiochirurgiczna. W związku z tym lekarz nieumyślnie naraził Jerzego Ziobro na bezpośrednie zagrożenie życia.

Jednocześnie na skutek przedawnienia sprawa tego lekarza została umorzona. Wobec pozostałych troje oskarżonych podtrzymano wyrok o braku winy.

Sąd Okręgowy w Krakowie rozpatrywał sprawę lekarzy z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego, których oskarżono o błędy w leczeniu zmarłego w 2006 roku Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS Zbigniewa Ziobry.

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Proces odwoławczy w sprawie lekarzy Jerzego Ziobry został wznowiony po około czteroletniej przerwie. Prokuratura zmieniła stanowisko i wnosiła o utrzymanie uniewinnienia, uznając, że nie można jednoznacznie stwierdzić błędów medyków, czego domagali się także ich obrońcy. Pełnomocnik wdowy po Jerzym Ziobrze chciał z kolei uchylenia wyroku, zarzucając sądowi pierwszej instancji brak bezstronności.

Śmierć Jerzego Ziobry. Oskarżenie wobec lekarzy

Jerzy Ziobro 22 czerwca 2006 roku trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z objawami wskazującymi zaawansowaną chorobę wieńcową. Wykonano u niego dwa zabiegi koronarografi oraz wszczepienia czterech stentów. 1 lipca mężczyzna poczuł się gorzej, a dzień później zmarł.

Rodzina twierdzi, że przyczyną był błąd lekarzy. Śledztwo w tej sprawie umorzono dwukrotnie, uznając, że leczenie przebiegało prawidłowo. Rodzina Jerzego Ziobry zdecydowała się wnieść prywatny akt oskarżenia. W 2017 roku sąd pierwszej instancji orzekł brak winy lekarzy, wobec czego bliscy zmarłego wnieśli apelację od wyroku.

"Mój mąż był lekarzem. Ja również wykonywałam ten wspaniały zawód. Oboje wiedzieliśmy, że medycyna nie zawsze daje gwarancję wyleczenia. Ale medycyna ma swoje standardy. Lekarz ma obowiązek staranności. Dokumentacja medyczna musi być rzetelna. Opinia biegłych musi być jasna, pełna i wolna od wątpliwości. A sąd, który rozstrzyga sprawę śmierci pacjenta, musi mieć odwagę spojrzeć nie na tytuły, funkcje i autorytety, ale na fakty" - przekazała w oświadczeniu przesłanym Interii 13 lipca Krystyna Kornicka-Ziobro, matka Zbigniewa Ziobry.