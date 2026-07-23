W czwartek w południe rozpoczęło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowa ma miejsce w dniu upływu ultimatum dotyczącego opuszczenia politycznych stowarzyszeń, w tym Rozwoju Plus Morawieckiego, jakie kierownictwo ugrupowania postawiło politykom partii.

Spór w PiS. Sikorski o potencjalnym rozłamie partii

Wszystko wskazuje na to, że jeśli nie dojdzie do porozumienia między Kaczyńskim a Morawieckim, wiceprezes PiS zostanie zmuszony do opuszczenia partii. Zdaniem części komentatorów Morawiecki mógłby pociągnąć za sobą znaczną liczbę zwolenników, co doprowadziłoby do faktycznego rozłamu Prawa i Sprawiedliwości.

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Na konferencji prasowej szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził, że może przekazać dziennikarzom osobisty komentarz dotyczący wstrząsu na scenie politycznej.

- Co prawda nigdy nie byłem w PiS-ie, ale PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa - powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.

Spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim. Ostatni dzwonek przed końcem ultimatum

W ubiegłym tygodniu komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości podjął uchwałę, zgodnie z którą każdy parlamentarzysta ugrupowania - pod groźbą wykluczenia z partii - musi złożyć deklarację o braku przynależności do "prowadzących działalność polityczną" stowarzyszeń w ramach ugrupowania. Ultimatum dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył Morawiecki.

Po godz. 12.00 w czwartek zaczęło się spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. "Morawiecki spóźnił się do Kaczyńskiego około 10 minut. Kiedy prezes coś w PiS znaczył, był pół godziny przed czasem. Prawie drobiazg" - napisał europoseł KO Krzysztof Brejza na platformie X.