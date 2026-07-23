18 lipca na autostradzie A1 koło Woźnik do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy, który spowodował kolizję. 37-latek miał w wydychanym powietrzu 2,7 promila alkoholu, a także dwa czynne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz decyzję starosty pabianickiego o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Spowodował kolizję na A1, nie trafił do aresztu. Ruch prokuratury

Został przewieziony na komisariat w Woźnikach. Osoby będącej pod wpływem alkoholu nie można przesłuchiwać ani stawiać jej zarzutów. Okres zatrzymania w policyjnym areszcie mijał w poniedziałek. Prokuratura Rejonowa w Lublińcu nie zawnioskowała wtedy o areszt, przez co pijany kierowca został zwolniony.

22 lipca polecenie Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, mężczyzna został zatrzymany.

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- Policjanci zatrzymali w tej sprawie 36-letniego mężczyznę celem ogłoszenia mu postanowienia o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Czynności z udziałem zatrzymanego są zaplanowane na 23 lipca - poinformował rzecznik prokuratury prok. Tomasz Ozimek.

Wcześniej w sprawie pijanego kierowcy zareagował prokurator generalny Waldemar Żurek, który polecił prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi zainterweniować. W efekcie podjęta zostanie decyzja o odwołaniu zastępcy Prokuratora Rejonowego w Lublińcu.

Pijany kierowca zwolniony do domu. Wszczęto postępowanie służbowe

– Do jego obowiązków należało sprawowanie nadzoru nad czynnościami prokuratorów pełniących dyżury zdarzeniowe w tej jednostce prokuratury. Jednocześnie postępowanie zostanie przekazane do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Częstochowie – uzasadniała 21 lipca rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak.

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Oprócz tego częstochowska prokuratura okręgowa zarządziła wszczęcie postępowania służbowego, którego celem jest ocena prawidłowości decyzji wydanej przez prokurator pełniącą dyżur podczas konsultacji z funkcjonariuszami policji w tej sprawie.

– Postępowanie w sprawie wydarzenia na autostradzie A1 będzie monitorowane w celu zapewnienia jego rzetelnego i sprawnego przebiegu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami prowadzenia tego rodzaju spraw określonymi w wytycznych prokuratora generalnego Waldemara Żurka w sprawie tzw. piratów drogowych - poinformowała prok. Adamiak.