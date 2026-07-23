Sondaż został przeprowadzony przez SW Research na zlecenie Onetu. Polacy zostali w nim zapytani o to, jak ich zdaniem utworzenie nowej partii politycznej przez Mateusza Morawieckiego wpłynęłoby na sytuację prawicy w Polsce.

Partia Morawieckiego zmieni prawicę? Opublikowano nowy sondaż

W wynikach nie ma jednoznacznej przewagi jednej z odpowiedzi. Najwięcej ankietowanych (30,8 proc.) twierdzi, że nowe ugrupowanie Morawieckiego pogorszyłoby sytuację panującą po prawej stronie sceny politycznej. Druga najczęściej wybierana odpowiedź, którą wskazało 28,5 proc. badanych, to brak większego wpływu.

Poprawę położenia prawicy w związku z możliwym pojawieniem się nowego stronnictwa związanego z byłym premierem przewiduje 16,3 proc. Polaków. 24,3 proc. nie ma w tej kwestii jednoznacznej opinii.

ZOBACZ: Kulasek jasno o skutkach sporu Kaczyńskiego z Morawieckim. "Koniec PiS-u"

Rozkład odpowiedzi w sondażu jest podobny wśród kobiet i mężczyzn oraz we wszystkich grupach wiekowych. Jak wskazuje Onet, tylko 13 proc. kobiet wskazuje na polepszenie sytuacji prawicy (pogorszenie wskazało 29,8 proc., brak wpływu 28,4 proc., a brak opinii deklaruje 28,7 proc.). Zdaniem 19,8 proc. mężczyzn ruch Morawieckiego doprowadzi do poprawy sytuacji, 31,9 proc. do jej pogorszenia, a 28,6 proc. wskazuje na brak wpływu. Jednoznacznej opinii w tej sprawie nie ma 19,7 proc. mężczyzn.

W opisie sondażu zwrócono także uwagę na głosy wyborców powyżej 50 roku życia, wśród których zmianę na gorsze wskazuje 35,3 proc. osób. Poprawę sytuacji prognozuje 15,7 proc, 27,4 proc. zwiastuje brak wpływu, a niezdecydowanych jest 21,6 proc. badanych.

Spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim. Rzecznik podał termin

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekazał w środę, że w czwartek o godz. 12 prezes partii Jarosław Kaczyński spotka się z Mateuszem Morawieckim. Wcześniej zaznaczył, że obowiązuje termin ultimatum dla członków PiS, którzy współtworzą zewnętrzne stowarzyszenia polityczne - upływa o północy.

Kierownictwo PiS w ubiegłym tygodniu zobowiązało w uchwale działaczy partii - pod groźbą wykluczenia - do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania; chodzi m.in. o "Rozwój Plus" Morawieckiego i "Po pierwsze Polska" posła Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji wyznaczono do czwartku, 23 lipca, do końca dnia.

ZOBACZ: Kryzys w PiS. Mateusz Morawiecki spotka się z Jarosławem Kaczyńskim

Sasin jeszcze tego samego dnia, gdy władze PiS podjęły uchwałę, ogłosił że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Morawiecki zadeklarował natomiast, że chce pozostać w PiS i rozwijać stowarzyszenie, bo chce "wygranej ambitnej Polski".

Członkowie stowarzyszenia Morawieckiego w ubiegły piątek, w liście skierowanym do prezesa PiS podkreślili, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od partii. Podpisało go 45 polityków PiS - posłów, senatorów i europarlamentarzystów.

W środę Morawiecki napisał na X m.in., że "rządy Zjednoczonej Prawicy i współpraca wielu środowisk w ramach PiS zmieniły Polskę" i wezwał, by iść drogą, która dała PiS zwycięstwo. "Idźmy drogą zgody, ambicji, solidarności i rozwoju" - dodał. W dołączonym nagraniu Morawiecki powiedział m.in., że nie pozwoli, aby "osiem lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji".

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany 21 lipca 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 803 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych.