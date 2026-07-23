Rozmowy Zełenskiego i Fedrowowa. Prezydent Ukrainy ujawnia

Świat

Wołodymyr Zełenski zaproponował byłemu już ministrowi obrony Mychajłowi Fedorowi m.in. funkcję wicepremiera Ukrainy ds. innowacji wojskowych - podają tamtejsze media. Rozmowy odbyły się w związku z utratą tego stanowiska przez Fedorowa po zmianach w rządzie.

Dwóch mężczyzn siedzi przy dużym, drewnianym biurku w eleganckim gabinecie. Na biurku znajdują się filiżanki z kawą, butelki z wodą, notatniki i przybory piśmiennicze. Mężczyźni rozmawiają ze sobą, patrząc na siebie nawzajem. W tle widać obrazy na ścianach i flagę.
x.com/Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i były minister obrony Mychajło Fedorow

Wołodymyr Zełenski mówił o przyszłości byłego ministra obrony podczas czwartkowej konferencji prasowej - relacjonuje portal TSN.

 

- Zaproponowałem mu kilka stanowisk, w tym wicepremiera Ukrainy ds. innowacji wojskowych. To bardzo ważne, ponieważ innowacje muszą być koordynowane z kierownictwem Ministerstwa Obrony, naszej armii oraz Sztabem Generalnym - mówił prezydent Ukrainy.

 

ZOBACZ: Ukraińcy nie odpuszczają. Wyznaczyli Zełenskiemu termin

 

- Wszystko to da się zrobić. Musimy działać od razu, codziennie. Zaproponowałem mu to - dodał Zełenski, podkreślając, że były już minister obrony nadal "należy do zespołu". Ukraińskie media informowały wcześniej, że Mychajło Fedorow odrzucił propozycje Zełenskiego objęcia rządowych stanowisk.

 

Według wcześniejszych nieoficjalnych doniesień portalu Ukraińska prawda Fedorow otrzymał propozycję pozostania w administracji państwowej na stanowisku związanym z rozwojem technologii.

 

Były minister argumentował jednak, że realizacja jego strategii powstrzymania Rosji nie będzie możliwa bez rzeczywistych uprawnień, jakie jego zdaniem daje tylko ministerstwo obrony.

Prezydent Zełenski ujawnił, jaką funkcje chciał przekazać Fedorowi

Mychajło Fedorow pracował w rządzie od siedmiu lat. W 2019 roku objął funkcję ministra transformacji cyfrowej, a ministrem obrony narodowej był od stycznia 2026 roku. Na tym stanowisku zastąpił go Jewhen Chmara, który dotychczas był szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

 

ZOBACZ: Kolejna zmiana w Ukrainie? Media: Zełenski może odwołać dowódcę armii

 

Portal TSN przypomina, że 35-letni Fedorow zyskał uznanie za podjęcie działań mających na celu rozwiązanie szeregu problemów, które od lat trapią Siły Zbrojne Ukrainy, m.in.: zoptymalizował zamówienia wojskowe, wprowadził przetargi konkurencyjne oraz zaczął szukać sposobów na ciągłe braki kadrowe.

bp / polsatnews.pl
Czytaj więcej
MYCHAJŁO FEDOROWŚWIATUKRAINAWOŁODYMYR ZEŁENSKI

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 