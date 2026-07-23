Myśliwiec Su-57 rozbił się pod Moskwą. Kreml potwierdził doniesienia

Świat

Rosyjski myśliwiec Su-57 rozbił się po starcie w obwodzie moskiewskim - poinformowały niezależne rosyjskie media, co potwierdziła kremlowska agencja TASS. Według doniesień, samolot rozbił się na niezamieszkałym terenie, a pilot katapultował się. Wstępne informacje wskazują awarię techniczną jako przyczynę wypadku. To drugi przypadek katastrofy myśliwca tego typu w historii.

Ilustracja przedstawiająca rosyjski myśliwiec Su-57 obok kolażu z dymem unoszącym się nad terenem.
Wikimedia Commons;NEXTA
Katastrofa rosyjskiego myśliwca Su-57, samolot rozbił się na niezamieszkanym terenie

Państwowa rosyjska agencja TASS przekazała, że życie pilota nie jest zagrożone, potwierdziła też, że samolot rozbił się na niezamieszkanym terenie. Lot odbył się bez amunicji, a wstępną przyczyną wypadku była awaria techniczna samolotu - poinformowała kremlowska agencja, powołując się na stanowisko rosyjskiego ministerstwa obrony.

 

Wcześniej doniesienia o rozbitym samolocie przekazywały niezależne rosyjskie media. Portal Meduza wskazał, że do wypadku doszło w czasie lotu szkoleniowego. Samolot który miał ulec awarii, to rosyjski myśliwiec piątej generacji Su-57. 

Katastrofa rosyjskiego myśliwca. Rozbił się Su-57

Informację o awarii Su-57 przekazała też wcześniej niezależna baza dotycząca wypadków lotniczych Aviation Safety Network. Zdjęcia z miejsca zdarzenia, gdzie widoczny jest unoszący się dym, opublikowały m.in. portale NEXTA i ukraiński Exilenova+.

 

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Su-57 to najnowocześniejszy rosyjski myśliwiec, określany jako maszyna piątej generacji. Według dostępnych szacunków analityków na ten moment Rosja może posiadać tylko 35-40 Su-57. Rosyjski myśliwiec ma być rywalem dla amerykańskich F-35 oraz F-22.

 

To drugi przypadek katastrofy myśliwca tego typu w historii - pierwszy miał miejsce 24 grudnia 2019 roku w Komsomolsku nad Amurem rozbiła się maszyna o oznaczeniu T-50S-1, która miała być pierwszym seryjnym Su-57 dla rosyjskiej armii.

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
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