Myśliwiec Su-57 rozbił się pod Moskwą. Kreml potwierdził doniesienia
Rosyjski myśliwiec Su-57 rozbił się po starcie w obwodzie moskiewskim - poinformowały niezależne rosyjskie media, co potwierdziła kremlowska agencja TASS. Według doniesień, samolot rozbił się na niezamieszkałym terenie, a pilot katapultował się. Wstępne informacje wskazują awarię techniczną jako przyczynę wypadku. To drugi przypadek katastrofy myśliwca tego typu w historii.
Państwowa rosyjska agencja TASS przekazała, że życie pilota nie jest zagrożone, potwierdziła też, że samolot rozbił się na niezamieszkanym terenie. Lot odbył się bez amunicji, a wstępną przyczyną wypadku była awaria techniczna samolotu - poinformowała kremlowska agencja, powołując się na stanowisko rosyjskiego ministerstwa obrony.
Wcześniej doniesienia o rozbitym samolocie przekazywały niezależne rosyjskie media. Portal Meduza wskazał, że do wypadku doszło w czasie lotu szkoleniowego. Samolot który miał ulec awarii, to rosyjski myśliwiec piątej generacji Su-57.
Katastrofa rosyjskiego myśliwca. Rozbił się Su-57
Informację o awarii Su-57 przekazała też wcześniej niezależna baza dotycząca wypadków lotniczych Aviation Safety Network. Zdjęcia z miejsca zdarzenia, gdzie widoczny jest unoszący się dym, opublikowały m.in. portale NEXTA i ukraiński Exilenova+.
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Su-57 to najnowocześniejszy rosyjski myśliwiec, określany jako maszyna piątej generacji. Według dostępnych szacunków analityków na ten moment Rosja może posiadać tylko 35-40 Su-57. Rosyjski myśliwiec ma być rywalem dla amerykańskich F-35 oraz F-22.
To drugi przypadek katastrofy myśliwca tego typu w historii - pierwszy miał miejsce 24 grudnia 2019 roku w Komsomolsku nad Amurem rozbiła się maszyna o oznaczeniu T-50S-1, która miała być pierwszym seryjnym Su-57 dla rosyjskiej armii.Czytaj więcej