Według ustaleń śledczych lekarka zdążyła przyjąć w tym czasie 23 osoby. Sprawdzano, czy doszło do narażenia pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez pełniącą dyżur kobietę w stanie nietrzeźwości.

- Śledztwo zostało umorzone z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Czyli prokuratura uznała, że pani lekarz nie wypełniła znamion przestępstwa narażania na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pacjentów - przekazała w rozmowie z Polsat News rzecznik ostrołęckiej prokuratury Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

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- Pacjenci byli przyjmowani przez panią doktor w zasadzie przez cały dzień, natomiast nie ponieśli oni żadnej negatywnej konsekwencji w związku z podejmowanymi sposobami leczenia przez lekarza - dodaje Łukasiewicz.

Szpital w Pułtusku. Pijana lekarka straciła pracę

Do sprawy odniosła się także placówka, która zapytana przez Polsat News przekazała, że lekarka nie pracuje już w szpitalu w Pułtusku.

"Bezpośrednio po ujawnieniu zdarzenia została natychmiast odsunięta od pełnienia obowiązków służbowych, a następnie, 25 marca 2026 r., została zwolniona w trybie dyscyplinarnym tj. natychmiastowo, bez zachowania okresu wypowiedzenia" - napisano w przesłanym oświadczeniu.

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Placówka dodała, że "władze szpitala niezwłocznie podjęły działania wyjaśniające oraz naprawcze celem pełnego wyjaśnienia przebiegu zdarzenia i zapobiegania tego typu incydentów w przyszłości". Podkreślono, że podjęto ścisłą współpracę z Rzecznikiem Praw Pacjenta przedstawiając szczegółowe wyjaśnienia.

"Ponadto szpital przekazał pełną dokumentację medyczną dot. pacjentów przyjmowanych przez lekarkę podczas przedmiotowego dyżuru do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce" - przekazano.

"Bezpośrednio po ujawnieniu zdarzenia, dyżurny koordynator niezwłocznie zorganizował zastępstwo lekarskie zapewniając Pacjentom ciągłość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń medycznych" - podkreślono.

Pijana lekarka przyjmowała pacjentów. Śledztwo umorzono

Śledztwo dotyczyło zdarzenia z 15 marca w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med w Pułtusku. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwej medyczce przyjmującej chorych.

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Skierowani na miejsce funkcjonariusze zastali w placówce lekarkę, która - jak się potwierdziło - miała ponad 2,5 prom. alkoholu w organizmie.