Pożar na warszawskim Targówku, na ulicy Krasnobrodzkiej, wybuchł najprawdopodobniej wczesnym rankiem, między godziną 5 a 6.

- Płonie najprawdopodobniej warsztat samochodowy i kilka okolicznych obiektów, przede wszystkim salonów samochodowych. Istnieje zagrożenie dla pobliskich budynków - przekazał rzecznik prasowy Komendy Głównej PSP st. kpt. Wojciech Gralec.

Jak dodał strażak, na miejscu działa obecnie ponad 30 zastępów straży pożarnej, a w drodze jest wsparcie z Komendy Wojewódzkiej. - Aktualnie udało się już zdusić płomienie, powinien być widoczny tylko dym - wyjaśnił.

Warszawa. Potężny pożar na Targówku, spłonął warsztat samochodowy

St. kpt. Gralec podkreślił, że strażakom nie udało się na razie zlokalizować ogniska pożaru. - Szacunkowa powierzchnia pożaru to ok. 3,5 tysiąca metrów kwadratowych - przekazał.

- Na szczęście na ten moment nie ma informacji o ofiarach - powiedział strażak. Jak podkreślił, obecnie nie ma zagrożenia skażonym powietrzem dla mieszkańców, choć każda tego typu sytuacja niesie za sobą pewne ryzyko. - Prosimy o zachowanie spokoju i śledzenie komunikatów służb - zaapelował.

Wśród strażaków zaangażowanych w akcję gaśniczą jest specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego oraz podnośniki i drony rozpoznawcze.

- Pamiętajmy, że jest to pożar warsztatu samochodowego, płoną także pojazdy, jest tam dużo tworzyw sztucznych - przekazał rzecznik. Wyjaśnił, że to stąd tak duże zadymienie nad stolicą widoczne ze znacznej odległości.

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Stołeczna policja poinformowała na platformie X, że funkcjonariusze zabezpieczają rejon ul. Krasnobrodzkiej, gdzie prowadzone są działania ratowniczo-gaśnicze.

Ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy S8 odbywa się normalnie. "W działaniach zabezpieczających uczestniczą funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI wspierani przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KSP oraz Oddziału Prewencji Policji w Warszawie" - podała policja.