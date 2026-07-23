Porozumienie jądrowe USA-Arabia Saudyjska. Donald Trump stawia warunek
Prezydent Donald Trump powiedział w czwartek, że umowa nuklearna między Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską jest "całkowicie uzależniona" od przystąpienia Rijadu do Porozumień Abrahama, uznających Izrael. Stosunki na linii Rijad-Jerozolima pozostają jednak napięte od kilku lat.
Waszyngton pośredniczył w Porozumieniach Abrahama podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa, dążąc do budowania pomostów między Izraelem a światem arabskim - przypomina agencja AFP.
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Umowa o utworzeniu cywilnego programu nuklearnego w Arabii Saudyjskiej "zostanie zatwierdzona, ale jest całkowicie uzależniona od przystąpienia Arabii Saudyjskiej do bardzo szanowanych i skutecznych Porozumień Abrahama" - powiedział Trump na swoim portalu Truth Social.
Napięte stosunki na linii Arabia Saudyjska - Izrael
Arabia Saudyjska prowadziła wstępne rozmowy na temat normalizacji stosunków z Izraelem w 2023 roku, ale gwałtownie się z nich wycofała, gdy wybuchła wojna w Strefie Gazy. Oświadczyła, że nie uzna Izraela bez niepodległego państwa palestyńskiego.
Oświadczenie Trumpa nastąpiło dzień po tym, jak Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska ogłosiły przełomowe porozumienie, które ustanowi cywilny program nuklearny w Arabii Saudyjskiej, ale które, jak obawiają się krytycy, może utorować drogę do wzbogacania uranu i wyścigu zbrojeń atomowych.
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Decyzja ta zapadła w momencie, gdy Stany Zjednoczone toczą wojnę z Iranem, która rozpoczęła się w dużej mierze z powodu obaw o program nuklearny Teheranu - wciąż stanowiący kluczowy punkt sporny w obecnie zawieszonych rozmowach pokojowych.
Kilka państw muzułmańskich podpisało umowę z Izraelem
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn i Maroko są sygnatariuszami Porozumień Abrahama, ustanawiających stosunki dyplomatyczne, gospodarcze i w zakresie bezpieczeństwa.
Czwarte państwo, Sudan, nie sformalizowało jeszcze stosunków.
Niearabski, ale zamieszkany w głównej mierze przez muzułmanów Kazachstan - który uznał już Izrael - zgodził się dołączyć do tej inicjatywy w listopadzie ubiegłego roku.Czytaj więcej