Plus kontynuuje grę z polską siatkówką. Umowa przedłużona na kolejne cztery lata

Plus przedłużył również trwającą od ponad dwudziestu lat współpracę z Polską Ligą Siatkówki i został Sponsorem Technologicznym rozgrywek organizowanych przez PLS.

Partnerstwo Plusa z Polską Siatkówką trwa nieprzerwanie od niemal 30 lat i należy do najdłuższych oraz najbardziej rozpoznawalnych relacji sponsoringowych w polskim sporcie.

Plus nadal będzie wspierać zarówno kobiecą, jak i męską reprezentację Polski jako Sponsor Główny. Wieloletnia współpraca z PZPS to przykład konsekwentnie realizowanej strategii obecności marki w sporcie i jedna z najbardziej udanych inwestycji sponsoringowych na polskim rynku.



- Siatkówka od lat zajmuje szczególne miejsce zarówno w naszych sercach, jak i strategii. Dlatego z dumą kontynuujemy nasze zaangażowanie jako Sponsora Głównego we wspieranie reprezentacji Polski. To właśnie nasze reprezentacje siatkarskie należą do najbardziej utytułowanych drużyn na świecie i regularnie dostarczają kibicom wielu powodów do radości - mówi Maciej Stec, Prezes Zarządu Polkomtelu, operatora sieci Plus.



- Przedłużenie umowy z siecią Plus na kolejne cztery lata to świetna wiadomość dla Polskiej Siatkówki i całego środowiska siatkarskiego. Jestem bardzo szczęśliwy, że zostaje z nami tak silny partner strategiczny i że w kolejnych latach znów będziemy grać w jednej drużynie. Sieć Plus jest nierozerwalnie związana z siatkówką - nasza współpraca od lat układa się wzorcowo, a jej efekty widać w medalowej kolekcji kadr narodowych seniorskich, młodzieżowych, halowych i plażowych. Mając takiego sponsora głównego możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość i śmiało wyznaczać sobie kolejne cele - mówi Sebastian Świderski, Prezes Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

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Jednocześnie Plus kontynuuje współpracę z Polską Ligą Siatkówki w rozgrywkach kobiet i mężczyzn. Od nowego sezonu będzie ona realizowana w nowej formule - jako Sponsor Technologiczny. To kolejny etap dotychczasowej relacji i ważny krok w budowaniu silnej obecności Plusa w krajowej siatkówce.



- Cieszymy się, że do grona firm wspierających siatkówkę ligową dołączy nowy sponsor, a my możemy kontynuować tę współpracę w nowej roli partnera technologicznego. Dzięki temu pozostaniemy blisko polskiej ligi i nadal będziemy wspierać jej rozwój, wykorzystując nasze kompetencje technologiczne - mówi Prezes Maciej Stec.



- W zawodowym sporcie liczą się stabilne projekty, stałość w biznesowych uczuciach i śmiałe wizje - mówi Artur Popko, Prezes Polskiej Ligi Siatkówki SA, który był jednym z założycieli zawodowej ligi w 2000 roku i od początku współpracował z siecią Plus.

- Te można realizować tylko przy udziale partnerów, którzy dostrzegają potencjał drzemiący w danym sporcie. Mieliśmy to szczęście, że trafiliśmy na taki skarb, jakim są nasi wieloletni partnerzy, na czele z siecią Plus. Wspólne wysiłki sprawiły, że dziś mamy jedną z najsilniejszych i najbardziej atrakcyjnych lig na świecie. Dodatkowo, gdy myślimy o siatkówce w naszym kraju, to myślimy o Plusie -potwierdzają to liczne badania. Cieszę się, że wchodzimy razem w nowy okres i nadal marzymy o wspólnym dynamicznym rozwoju - dodaje Prezes.

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Zaangażowanie Plusa w siatkówkę jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii obecności w polskim sporcie. Od 1998 roku firma wspiera rozwój tej dyscypliny, angażując się w inicjatywy, które jednoczą kibiców i inspirują kolejne pokolenia zawodniczek i zawodników.

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red. / polsatnews.pl