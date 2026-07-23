3,5 tysiąca mieszkańców Aldea del Fresno niedaleko Madrytu musiało natychmiast opuścić swoje domy z powodu pożaru - podała agencja EFE. Służby zaapelowały też do 6,5 tysiąca mieszkańców pobliskiej miejscowości Villa del Prado, aby dla własnego bezpieczeństwa nie wychodzili na zewnątrz i szczelnie zamknęli okna.

To już trzecie aktywne ognisko w autonomicznej wspólnocie Madrytu. Walka z żywiołem trwa od środy, kiedy to pożar wybuchł w sąsiednim regionie Kastylii-La Mancha (w prowincji Toledo), a następnie dotarł do regionu stołecznego. Przez to 700 osób z miejscowości El Encinar del Alberche, położonej około 50 km od centrum Madrytu, wciąż nie ma jak wrócić do swoich domów.

Szefowa wspólnoty Madrytu, Isabel Diaz Ayuso, poinformowała w rozmowie z agencją EFE, że 600 z 850 hektarów strawionych przez płomienie terenów znajduje się w jej regionie. W wyniku pożarów całkowicie lub częściowo zniszczonych zostało co najmniej 26 domów - większość z nich właśnie na terenie regionu stołecznego.

W czwartek wybuchł trzeci pożar - tym razem w San Martín de Valdeiglesias, około 70 km na zachód od Madrytu. W związku z tym zagrożeniem mieszkańcom dwóch małych miejscowości w tamtej okolicy również zalecono pozostanie w domach.

Pożary w Hiszpanii sieją spustoszenie. "To rzeczywistość, z którą niestety będziemy musieli żyć"

We wspólnocie Madrytu wciąż obowiązuje drugi stopień alarmowy. Oznacza on, że zagrożone jest życie ludzkie i mienie, a ugaszenie ognia wymaga szeroko zakrojonych działań i zaangażowania dodatkowych sił i środków. Diaz Ayuso zaznaczyła, że warunki meteorologiczne wciąż są "ekstremalne" - panują wysokie temperatury, wieje wiatr - i istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się ognia.

🔥 De servicio en #IFBurgohondo (Ávila) | El fuego se inició ayer y ya van ​~800 hectáreas calcinadas.



🏠 Al menos 100 vecinos evacuados.

🚔⚠️ Se aconseja evitar la zona del #IncendioForestal y facilitar el paso a los servicios de emergencia.



​Mucha fuerza a todo el personal… pic.twitter.com/dOTzCuTU1L — Guardia Civil (@guardiacivil) July 23, 2026

Z powodu bliskości płomieni, w czwartek na kilka godzin zawieszone zostało kursowanie szybkich pociągów na trasie Madryt-Barcelona oraz podmiejskich między Mejorada del Campo a Alcala de Henares. Wielu mieszkańców tych miejscowości dojeżdża pociągami do Madrytu do pracy.

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Cytowany przez EFE minister transportu Oscar Puente powiedział, że tego lata z powodu pożarów często dochodzi do zawieszania kursowania pociągów. - To rzeczywistość, z którą niestety będziemy musieli żyć, ponieważ liczba pożarów w Hiszpanii wzrosła w ostatnich latach o 80 proc. – ocenił.

Obecnie na terenie całego kraju strażacy walczą z około setką pożarów.

Setki pożarów w Hiszpanii. Dramatyczna sytuacja w regionach

Od tygodnia strażacy próbują ugasić pożar w prowincji Guadalajara w regionie Kastylii-La Manchy, który strawił już ponad 32 tys. ha obszaru i zmusił do opuszczenia domów mieszkańców 34 miejscowości. EFE poinformowała w czwartek, że postęp w jego gaszeniu jest "zadowalający", a część ewakuowanych może wracać do swoich domów.

Desalojos en Villa del prado (Madrid), debido a la mala evolución del incendio originado ayer en Toledo, a causa de los vientos y las altas temperaturas, también se han desalojado urbanizaciones de Pelayos y San Martín de Valdeiglesias.#Incendios #GuardiaCivil pic.twitter.com/QGFEmobyFW — Guardia Civil (@guardiacivil) July 23, 2026

Pożar w Guadalajarze jest drugim największym w Hiszpanii, odkąd prowadzone są rejestry odnotowujące te kataklizmy.

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Drugi stopień alarmowy został ogłoszony również w regionie Kastylii i Leonu z powodu dwóch pożarów: w prowincji Avila i Castropodame w Leonie. W prowincji Avila z powodu pożaru ewakuowano 130 osób z dwóch kampingów w pobliżu rezerwatu przyrody Valle de Iruelas oraz dom opieki, a chmurę dymu - jak poinformował portal 20 minutos - doskonale widać w stolicy prowincji, zabytkowej Avili.

W Andaluzji, na południu Hiszpanii, w prowincji Huelva, 384 mieszkańców ewakuowanych z powodu pożaru otrzymało zgodę na powrót do domów. Służbom udało się opanować sytuację na tym terenie, wciąż jednak trwa akcja gaśnicza.

Ogień w tym roku strawił w Hiszpanii obszar przekraczający 100 tys. ha.