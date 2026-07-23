Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 14 województw oraz alerty I stopnia przed silnym deszczem z burzami dla trzech województw. Obowiązują one od południa do godz. 22 w czwartek.

Na terenach ich występowania prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu od 15 do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwy jest drobny grad.

IMGW wydało alerty. Burze i silny wiatr nad Polską

Ostrzeżeniami przed burzami objęte są województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie i zachodniopomorskie oraz częściowo woj.: lubuskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, a także łódzkie.

Alerty przed silnym deszczem z burzami obowiązują w części województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Przewidują one opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym od 30 do 40 mm, którym towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Niewykluczone są też opady gradu. Ostrzeżenia są aktywne od godz. 7 w czwartek i pozostaną w mocy do godz. 20.

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IMGW zapowiadał w swojej prognozie, że w północnej i północno-wschodniej Polsce możliwe są pojedyncze przypadki lejów kondensacyjnych, na ogół niedochodzących do powierzchni ziemi.

Na terenie Polski obowiązuje także 80 ostrzeżeń hydrologicznych, wydanych przez IMGW. W północnej, centralnej oraz części południowej Polski obowiązują ostrzeżenia 1. stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody, związane z "prognozowanymi i występującymi opadami deszczu oraz burzami, które mogą powodować szybkie wzrosty poziomu wody, szczególnie na mniejszych rzekach i potokach".

Możliwe przerwy w dostawie prądu. RCB ostrzega: Unikaj otwartych przestrzeni

W części województwa województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ostrzeżenia 2. stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na wielu obszarach kraju nadal utrzymują się ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej, wskazujące na utrzymujące się niskie stany wód. IMGW apeluje o śledzenie komunikatów i ostrzeżeń, gdyż "sytuacja hydrologiczna może zmieniać się dynamicznie"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert pogodowy dla mieszkańców województwa podkarpackiego. "Uwaga! Dziś (23.07) burze, silny wiatr i opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - przekazano w wysłanym komunikacie RCB.

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Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne oraz opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym.

Na piątek IMGW zapowiada deszcze i burze głównie w centralnej i wschodniej części kraju - na Podlasiu, wschodnim Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wystąpią opady do 10–15 mm, lokalnie przy wolno przemieszczających się komórkach możliwa kumulacja 20–25 mm. Miejscami burzom towarzyszyć będą drobny grad i porywy wiatru do 60–70 km/h.