W czwartek o godzinie 14:50 policja w Ratyzbonie odebrała pierwsze zgłoszenie o możliwym napadzie na bank.

Po godzinie 16:00 gazeta "Mittelbayerische Zeitung" opublikowała nagranie, w którym rzecznik policji opisuje sytuację w następujący sposób: - Możemy potwierdzić możliwość wzięcia zakładników, prawdopodobnie w tym kierunku zmierzają sprawy. Nie możemy jeszcze przedstawić dokładniejszej oceny.

Napad na bank w Niemczech. Jedna osoba nie żyje

Pod budynkiem mieszczącym się przy ulicy Stromerstrasse pojawiły się duże siły policji i innych służb, w tym jednostka specjalna. Następnie mundurowi otoczyli kompleks zabudowań, w którym mieściła się napadnięta placówka.

Serwis internetowy gazety "Frankfurter Allgemeine Zeitung", powołując się na informacje od służb, przekazał, że w budynku uwięzieni zostali pracownicy banku. Napastnik wziął ich na zakładników.

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Jedna osoba została w trakcie napadu raniona nożem. Nieoficjalnie wiadomo, że wyszła ona z banku o własnych siłach i została przewieziona do szpitala. Niestety, mimo udzielenia jej pomocy medycznej, zmarła.

Policja aresztowała napastnika. To 20-letni Niemiec

W środku miało przebywać jeszcze dwóch pracowników banku. Po godzinie 18:00 lokalna policja przekazała, że jednostka specjalna zatrzymała sprawcę napadu.

Okazał się nim być 20-letni obywatel Niemiec. Mężczyzna będzie odpowiadał za zabójstwo i usiłowanie napadu. Służby przekazały w komunikacie, że najprawdopodobniej działał on sam.