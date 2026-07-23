Manewry Chin w cieśninie Tajwańskiej. Rozpoczęto ćwiczenia z ostrą amunicją

Ćwiczenia żołnierzy Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ChAL) rozpoczęły się w czwartek o godz. 6:00 rano u wybrzeży południowo-wschodniej prowincji Fujian - dowiadujemy się z ostrzeżenia nawigacyjnego wydanego przez Chińską Administrację Bezpieczeństwa Morskiego.

Potrwają do godz. 18:00, a następnie zostaną wznowione kolejnego dnia w tym samym zakresie czasowym.

Chińczycy prowadzą ćwiczenia z użyciem ostrej broni. Miejscem manewrów cieśnina Tajwańska

Komunikat w sprawie wydało również Ministerstwo Obrony Republiki Chińskiej. W treści oświadczenia powiadomiono, że w czwartek o poranku zaobserwowano 21 chińskich samolotów wojskowych, sześć okrętów wojennych i dwa okręty służbowe. Jednostki miały operować wokół Tajwanu.

Chińczycy rozpoczęli ćwiczenia zaledwie dzień po tym, jak ich minister spraw zagranicznych Wang Yi spotkał się w filipińskiej Manili z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Podczas rozmowy na marginesie szczytu szefów MSZ ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej).

ZOBACZ: Wielka ewakuacja w Chinach. 600 tys. osób zagrożonych

Amerykański polityk miał wskazywać, że "niezależnie od naszych różnic" Waszyngton i Pekin powinny kontynuować spotkania dyplomatyczne. Zaznaczył jednak, że Stany Zjednoczone nie zgadzają się na to, by chińska straż przybrzeżna patrolowała okolice wybrzeży Tajwanu.

- Uważamy, że to sprzeczne z duchem tego, co próbujemy wypracować z Chinami w kwestii stabilności strategicznej - powiedział sekretarz stanu.

Niepokojący incydent w cieśninie Tajwańskiej. Chiński śmigłowiec przekroczył "czerwoną linię"

Tymczasem w poniedziałek w Cieśninie Tajwańskiej doszło do niepokojącego incydentu z udziałem helikoptera ChAL. Śmigłowiec miał przekroczyć linię środkową i skierować się na wschód, naruszając wytyczoną przez Republikę Chińską strefę zakazu lotów. Maszyna była częścią poruszającej się w okolicy grupy, w której skład wchodziły również drony.

Chieh Chung - naukowiec z Instytutu Badań Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa wskazał, że to pierwsza tego rodzaju sytuacja od sierpnia 2022 r. i może wskazywać na nieregularne misje szkoleniowe w cieśninie Tajwańskiej, mające przygotować siły ChAL do potencjalnej inwazji.

ZOBACZ: Chwycił nożyczki i wszedł do banku. Nietypowy napad na Tajwanie

Ekspert poinformował, że śmigłowiec nie tylko złamał restrykcje przekraczając "czerwoną linię", ale przez jakiś czas wykonywał lot w strefie ograniczonej R9 znajdującej się na wschód od niej.

Źródło: A News, "Taipei Times"