Ławrow po spotkaniu z Rubio: Rosja gotowa do dyplomatycznego zakończenia wojny

Świat Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl

Rosja jest gotowa do politycznego i dyplomatycznego rozwiązania konfliktu w Ukrainie - zadeklarował szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow. Dyplomata był członkiem delegacji, która odbyła 35-minutowe spotkanie z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio w Manili.

Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, ubrany w ciemny garnitur, białą koszulę i granatowy krawat.
Пресс-служба Президента Российской Федерации/Wikimedia Commons
Siergiej Ławrow zapowiedział gotowość do rozwiązania konfliktu w Ukrainie

Zakończyło się spotkanie amerykańskiej i rosyjskiej delegacji w Manili, dotyczące m.in. wojny w Ukrainie oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rozmowy odbyły się przy okazji organizowanej na Filipinach konferencji państw ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej).

 

Jak informuje rosyjska agencja państwowa Tass, Siergiej Ławrow zapowiedział gotowość do rozwiązania konfliktu w Ukrainie i zobowiązanie do "przestrzegania porozumień zawartych w Anchorage".

Rozmowa Rubio i Ławrowa. Rosja gotowa do zakończenia wojny?

W komunikacie wydanym przez rosyjskie MSZ podkreślono, że podczas rozmowy Siergieja Ławrowa i Marco Rubio rosyjski dyplomata przedstawił informacje na temat sytuacji na froncie. Miał też podkreślić, że "dalsze dostarczanie broni dla Kijowa jest niedopuszczalne".

 

Podczas dyskusji polityków omówiono kwestie regionalne i międzynarodowe, w tym również sytuację na Bliskim Wschodzie. Obaj potwierdzili też gotowość do dalszych kontaktów dyplomatycznych.

 

Poruszony miał zostać także temat normalizacji warunków pracy placówek dyplomatycznych. Jak przekazała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa, inicjatywa spotkania Rubio i Ławrowa pochodziła od strony amerykańskiej.

 

W rosyjskiej delegacji oprócz szefa MSZ uczestniczyli także wiceminister spraw zagranicznych Andriej Rudenko, dyrektor Departamentu Planowania Polityki Zagranicznej Aleksiej Drobinin i Stały Przedstawiciel Władimira Putina przy ASEAN Jewgienij Zonow.

 

Wkrótce więcej informacji.

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