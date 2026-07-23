Zakończyło się spotkanie amerykańskiej i rosyjskiej delegacji w Manili, dotyczące m.in. wojny w Ukrainie oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rozmowy odbyły się przy okazji organizowanej na Filipinach konferencji państw ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej).

Jak informuje rosyjska agencja państwowa Tass, Siergiej Ławrow zapowiedział gotowość do rozwiązania konfliktu w Ukrainie i zobowiązanie do "przestrzegania porozumień zawartych w Anchorage".

Rozmowa Rubio i Ławrowa. Rosja gotowa do zakończenia wojny?

W komunikacie wydanym przez rosyjskie MSZ podkreślono, że podczas rozmowy Siergieja Ławrowa i Marco Rubio rosyjski dyplomata przedstawił informacje na temat sytuacji na froncie. Miał też podkreślić, że "dalsze dostarczanie broni dla Kijowa jest niedopuszczalne".

Podczas dyskusji polityków omówiono kwestie regionalne i międzynarodowe, w tym również sytuację na Bliskim Wschodzie. Obaj potwierdzili też gotowość do dalszych kontaktów dyplomatycznych.

Poruszony miał zostać także temat normalizacji warunków pracy placówek dyplomatycznych. Jak przekazała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa, inicjatywa spotkania Rubio i Ławrowa pochodziła od strony amerykańskiej.

W rosyjskiej delegacji oprócz szefa MSZ uczestniczyli także wiceminister spraw zagranicznych Andriej Rudenko, dyrektor Departamentu Planowania Polityki Zagranicznej Aleksiej Drobinin i Stały Przedstawiciel Władimira Putina przy ASEAN Jewgienij Zonow.

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