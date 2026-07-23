- Liczymy na to, że dojdzie do porozumienia - powiedział poseł do Parlamentu Europejskiego Piotr Müller z PiS, komentując zbliżające się spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim (zaplanowane na godz. 12). - Pamiętamy, jak w kwietniu była ich wspólna konferencja, która dotyczyła tego, że wokół Prawa i Sprawiedliwości powinny funkcjonować stowarzyszenia - dodał.

Polityk zaznaczył, że takie było wówczas ustalenie. - Stowarzyszenia miały poszerzać aktywność naszego obozu - wyjaśnił.

- Z nieznanych nam przyczyn pewna grupa intrygantów przeprowadziła akcję, która próbuje wypchnąć premiera Morawieckiego i kilkudziesięciu posłów z partii - ocenił Müller. - Liczę, że dziś m. in. dzięki argumentom dotyczącym finasowania stowarzyszeń do tej sytuacji nie dojdzie - dodał.

Napięcie przed spotkaniem Morawiecki - Kaczyński. Müller mówi o "grupie intrygantów"

Polityk PiS zaznaczył, że jest determinacja, aby utrzymać jedność w partii. - Grupa intrygantów, która próbuje przeprowadzić podział partii, czyli m. in. Patryk Jaki, Jacek Sasin i Jacek Kurski, wykorzystują to jako wymówkę. Konsekwentnie próbują to robić, boją się pluralizmu w partii - zaznaczył Müller.

Dziennikarze zapytali drugiego polityka PiS - Roberta Gontarza - czy podpisał oświadczenie o wystąpieniu z stowarzyszeń.

- Nie, nie podpisałem takiego oświadczenia. Ja podpisałem 12 lat temu, że wstępuję do PiS - odparł poseł. - Nie ma potrzeby podpisywania innych dokumentów. Nasza lojalność jest niezmienna - dodał.

Spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim. Rzecznik podał termin

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekazał w środę, że w czwartek o godz. 12 prezes partii Jarosław Kaczyński spotka się z Mateuszem Morawieckim. Wcześniej zaznaczył, że obowiązuje termin ultimatum dla członków PiS, którzy współtworzą zewnętrzne stowarzyszenia polityczne - upływa o północy.

Kierownictwo PiS w ubiegłym tygodniu zobowiązało w uchwale działaczy partii - pod groźbą wykluczenia - do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania; chodzi m.in. o "Rozwój Plus" Morawieckiego i "Po pierwsze Polska" posła Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji wyznaczono do czwartku, 23 lipca, do końca dnia.

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Sasin jeszcze tego samego dnia, gdy władze PiS podjęły uchwałę, ogłosił że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Morawiecki zadeklarował natomiast, że chce pozostać w PiS i rozwijać stowarzyszenie, bo chce "wygranej ambitnej Polski".

Członkowie stowarzyszenia Morawieckiego w ubiegły piątek, w liście skierowanym do prezesa PiS podkreślili, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od partii. Podpisało go 45 polityków PiS - posłów, senatorów i europarlamentarzystów.

W środę Morawiecki napisał na X m.in., że "rządy Zjednoczonej Prawicy i współpraca wielu środowisk w ramach PiS zmieniły Polskę" i wezwał, by iść drogą, która dała PiS zwycięstwo. "Idźmy drogą zgody, ambicji, solidarności i rozwoju" - dodał. W dołączonym nagraniu Morawiecki powiedział m.in., że nie pozwoli, aby "osiem lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji".