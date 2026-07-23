Katastrofa wojskowego helikoptera w Czechach. Na pokładzie pięć osób

Komunikat w sprawie wydało czeskie wojsko. "Śmigłowiec Venom rozbił się w 22. Bazie Lotnictwa Śmigłowcowego w mieście Náměšť nad Oslavou. Na pokładzie znajdowało się pięciu żołnierzy" - czytamy.

Jak dodano, na miejsce zdarzenia wysłani zostali ratownicy. "Opublikujemy kolejne informacje, gdy tylko sytuacja na to pozwoli" - wskazano.

Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se zřítil vrtulník Venom. Na palubě bylo pět vojáků. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Další informace zveřejníme, jakmile to situace umožní. — Armáda ČR (@ArmadaCR) July 23, 2026

W rozmowie z serwisem Novinky rzecznik pogotowia Petr Janáček poinformował, że w wypadku zginęła co najmniej jedna osoba. Pozostali przewiezieni zostali do szpitali. Na miejscu zdarzenia pojawiło się kilka jednostek ratowniczych, w tym dwa helikoptery.

Śmigłowiec UH-1Y Venom, który rozbił się w czwartek jest jednym z ośmiu egzemplarzy znajdujących się na wyposażeniu czeskiej armii. Amerykańskie helikoptery zostały zakupione w 2019 r.

W 22. Bazie Lotnictwa Śmigłowcowego prowadzone są przede wszystkim szkolenia dla załóg śmigłowców, kontrolerów lotów oraz specjalistów lotniczych stacjonujących w Czechach i poza ich granicami. Obiekt stanowi też lotnisko zapasowe dla zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO.

Náměšť nad Oslavou to miasto w kraju Wysoczyna, położone 180 km na południowy wschód od Pragi.