"Obywatele będą mogli wypowiedzieć się w tej kluczowej kwestii dla gospodarki oraz gospodarstw domowych, udzielając odpowiedzi na pytanie: Czy jest pani/pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

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Dodano, że na karcie do głosowania zamieszczone zostaną oficjalne wyjaśnienia określające konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi. Prezydent wyznaczył termin potencjalnego referendum na niedzielę 27 września 2026 roku.

Referendum ws. polityki klimatycznej. Nawrocki podejmuje drugą próbę

Karol Nawrocki podkreślił, że "przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie". - Przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta RP zupełnie inne, nowe pytanie, proste pytanie - podkreślił prezydent.

- Pytanie jest proste, nic nie sugeruje, do niczego się nie odnosi - argumentował, komentując sposób, w jaki tym razem sformułowano pytanie.

Przeprowadzenie referendum jest niemożliwe bez zgody Senatu, który już raz odmówił prezydentowi. Wówczas za podjęciem uchwały opowiedziało się 32 senatorów, natomiast przeciwnych było 62. Od głosu wstrzymała się wówczas jedna osoba.

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Senat argumentował, że zadane przez prezydenta pytanie było nieprecyzyjne i sugerowało odpowiedź. Zaproponowane w maju przez prezydenta pytanie brzmiało: "Czy jest pan/pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Zgodnie z konstytucją prezydent zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

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Złożenie kolejnego wniosku już w sobotę zapowiadał Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP. Już wówczas wskazywał, że tym razem "Senat nie zasłoni się 'tezą' w pytaniu referendalnym".

Dodał, że wraz z prezydentem oczekują, że Senat dopuści do "rzetelnej debaty i umożliwi Polakom wypowiedzenie się w tej fundamentalnej dla przyszłości polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego sprawie".

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W niedzielę głos w tej sprawie zabrała wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. - Pan prezydent Nawrocki próbuje po raz kolejny zgłosić referendum, którego jedynym celem jest stworzenie atmosfery pod wyjście Polski z Unii Europejskiej. Nie miejmy co do tego złudzeń. Wyjście z unijnej polityki klimatycznej, to jest wyjście z UE i prezydent Nawrocki do tego prze - oceniła Biejat.